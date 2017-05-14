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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Тамбов
Нефтехимик - Тамбов: обзор матча 14 мая 2017
Нефтехимик
14.05.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 1
Завершен
Тамбов
13'
А. Бабырь
57'
А. Горбатюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Тамбов
84'
Замена
Р. Григорян
️️️️
Е. Шляков
80'
Замена
Д. Поярков
️️️️
М. Трусевич
Замена
М. Ситдиков
️️️️
Л. Корнилов
80'
78'
Замена
А. Столяренко
️️️️
А. Мурнин
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
С. Матяш
67'
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Горбатюк
46'
Замена
А. Часовских
️️️️
О. Чернышов
ГОЛ! 1:0!
А. Бабырь
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Денис Книга
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
25
Марат Ситдиков
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
15
Андрей Часовских
ЦФ
3-3-1-3
1
Книга
3
Сурков
28
Сорокин
2
Морозов
18
Корнилов
15
Маляка
3
Воронкин
10
Гелоян
10
Бабырь
10
Матяш
9
Муллин
4-3-1-2
1
Вавилин
55
Шляков
4
Быстров
4
Овсиенко
29
Горбатюк
30
Трусевич
70
Шевчук
27
Мурнин
7
Чернышов
13
Дорожкин
90
Делькин
18
Корнилов
25
Ситдиков
25
Ситдиков
18
Корнилов
10
Матяш
20
Галиакберов
20
Галиакберов
10
Матяш
7
Чернышов
15
Часовских
15
Часовских
7
Чернышов
27
Мурнин
20
Столяренко
20
Столяренко
27
Мурнин
30
Трусевич
25
Поярков
25
Поярков
30
Трусевич
55
Шляков
28
Григорян
28
Григорян
55
Шляков
Остались в запасе
Нефтехимик
Тамбов
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
81
Олег Смирнов
ВР
66
Александр Дутов
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
Остались в запасе
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
66
Александр Дутов
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Нефтехимик - Тамбов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Нефтехимик
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