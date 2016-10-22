Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - СКА-Хабаровск
Спартак-2 - СКА-Хабаровск: обзор матча 22 октября 2016
Спартак-2
22.10.2016, суббота, 14:30
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
21'
Г. Мелкадзе
47'
А. Самсонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - СКА-Хабаровск
Замена
А. Руденко
️️️️
Г. Мелкадзе
90'
Замена
А. Лихачев
️️️️
А. Самсонов
90'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
З. Бакаев
82'
74'
Желтая карточка
И. Удалый
Замена
И. Синодзука
️️️️
К. Савичев
65'
62'
Замена
А. Кобялко
️️️️
В. Никифоров
Желтая карточка
К. Савичев
60'
59'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
55'
Желтая карточка
В. Никифоров
ГОЛ! 2:0!
А. Самсонов
47'
46'
Замена
М. Казанков
️️️️
А. Воронкин
46'
Замена
Н. Калинский
️️️️
Д. Дедечко
36'
Замена
П. Карасев
️️️️
Э. Булия
ГОЛ! 1:0!
Г. Мелкадзе
21'
Желтая карточка
А. Федчук
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Эдуард Булия
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
СКА-Хабаровск
29
Владислав Соромытько
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-4-1-2
47
Филиппов
22
Хомуха
15
Пуцко
4
Савичев
2
Шанбиев
52
Леонтьев
99
Гулиев
8
Самсонов
77
Бакаев
77
Мелкадзе
10
Федчук
4-3-3
56
Довбня
3
Удалый
5
Эдиев
5
Микуцкис
10
Никифоров
10
Кацаев
3
Воронкин
69
Дедечко
23
Лескано
26
Черевко
91
Булия
4
Савичев
70
Синодзука
70
Синодзука
4
Савичев
8
Самсонов
96
Лихачев
96
Лихачев
8
Самсонов
77
Бакаев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
77
Бакаев
77
Мелкадзе
19
Руденко
19
Руденко
77
Мелкадзе
3
Воронкин
60
Казанков
60
Казанков
3
Воронкин
91
Булия
18
Карасев
18
Карасев
91
Булия
69
Дедечко
78
Калинский
78
Калинский
69
Дедечко
10
Никифоров
22
Кобялко
22
Кобялко
10
Никифоров
Остались в запасе
Спартак-2
СКА-Хабаровск
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
29
Владислав Соромытько
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
Остались в запасе
29
Владислав Соромытько
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Спартак-2 - СКА-Хабаровск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
СКА-Хабаровск
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+