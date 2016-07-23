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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Химки
СКА-Хабаровск - Химки: обзор матча 23 июля 2016
СКА-Хабаровск
23.07.2016, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
Химки
32'
А. Киреев
40'
И. Чернышов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Химки
90'
+2
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Мостовой
Замена
С. Нестеренко
️️️️
В. Никифоров
68'
66'
Замена
А. Мостовой
️️️️
И. Чернышов
Замена
Н. Калинский
️️️️
П. Карасев
63'
53'
Замена
Д. Малания
️️️️
М. Петрусев
Желтая карточка
Д. Дедечко
51'
Замена
А. Димидко
️️️️
А. Воронкин
46'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Р. Корян
46'
40'
ГОЛ! 1:1!
И. Чернышов
ГОЛ! 1:0!
А. Киреев
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
48
Сергей Чернышов
ЦФ
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
10
Никита Кирсанов
АП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
3-3-2-2
55
Криворучко
5
Микуцкис
3
Удалый
88
Киреев
59
Иванов
18
Карасев
10
Никифоров
69
Дедечко
3
Воронкин
91
Булия
9
Корян
3-2-3-1-1
1
Цицилин
2
Черов
5
Шумских
26
Чернышов
9
Лапин
27
Заика
77
Гащенков
53
Казаев
4
Тюнин
8
Петрусев
48
Чернышов
10
Никифоров
5
Нестеренко
5
Нестеренко
10
Никифоров
3
Воронкин
2
Димидко
2
Димидко
3
Воронкин
18
Карасев
78
Калинский
78
Калинский
18
Карасев
9
Корян
23
Лескано
23
Лескано
9
Корян
Мостовой
10
Кирсанов
10
Кирсанов
Мостовой
8
Петрусев
20
Малания
20
Малания
8
Петрусев
26
Чернышов
77
Мостовой
77
Мостовой
26
Чернышов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Химки
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Александр Григорян
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Остались в запасе
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча СКА-Хабаровск - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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