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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Нефтехимик
Шинник - Нефтехимик: обзор матча 29 апреля 2017
Шинник
29.04.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
2 : 1
Завершен
Нефтехимик
21'
П. Евсеев
37'
М. Земсков
60'
К. Муллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Нефтехимик
88'
Желтая карточка
Д. Кортава
86'
Замена
Д. Кортава
️️️️
К. Муллин
86'
Замена
С. Матяш
️️️️
Д. Маляка
Замена
К. Троянов
️️️️
Д. Дзахов
81'
Замена
В. Цховребов
️️️️
Т. Царикаев
76'
65'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
И. Гелоян
Замена
М. Лаук
️️️️
А. Айрапетян
60'
60'
ГОЛ! 2:1!
К. Муллин
Замена
А. Митасов
️️️️
Р. Нетфуллин
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Земсков
37'
ГОЛ! 1:0!
П. Евсеев
21'
9'
Желтая карточка
А. Воронкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
Нефтехимик
1
Денис Книга
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Яшин
5
Евсеев
78
Чистяков
24
Гоцук
97
Ятченко
17
Царикаев
52
Нетфуллин
71
Дзахов
13
Айрапетян
81
Низамутдинов
8
Земсков
3-3-1-3
27
Комаров
2
Морозов
38
Пытлев
23
Кобахидзе
25
Ситдиков
3
Воронкин
15
Маляка
10
Гелоян
9
Муллин
10
Бабырь
20
Галиакберов
17
Царикаев
15
Цховребов
15
Цховребов
17
Царикаев
13
Айрапетян
10
Лаук
10
Лаук
13
Айрапетян
71
Дзахов
79
Троянов
79
Троянов
71
Дзахов
52
Нетфуллин
9
Митасов
9
Митасов
52
Нетфуллин
10
Гелоян
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гелоян
15
Маляка
10
Матяш
10
Матяш
15
Маляка
9
Муллин
34
Кортава
34
Кортава
9
Муллин
Остались в запасе
Шинник
Нефтехимик
37
Владислав Ослоновский
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
18
Лев Корнилов
ЦП
1
Денис Книга
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
37
Владислав Ослоновский
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
Остались в запасе
18
Лев Корнилов
ЦП
1
Денис Книга
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Шинник - Нефтехимик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Шинник
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