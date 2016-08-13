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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Факел
СКА-Хабаровск - Факел: обзор матча 13 августа 2016
СКА-Хабаровск
13.08.2016, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 1
Завершен
Факел
11'
Д. Дедечко
41'
М. Бирюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Факел
88'
Замена
А. Рылов
️️️️
И. Альшин
Замена
А. Киреев
️️️️
Д. Дедечко
83'
81'
Замена
Б. Мустафаев
️️️️
А. Мурнин
75'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
А. Курилов
71'
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Бирюков
Замена
Р. Корян
️️️️
В. Никифоров
71'
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Черевко
58'
Замена
Э. Булия
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Бирюков
ГОЛ! 1:0!
Д. Дедечко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Факел
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
4-1-3-2
55
Криворучко
10
Никифоров
5
Микуцкис
3
Удалый
5
Эдиев
18
Карасев
69
Дедечко
2
Димидко
10
Кацаев
23
Лескано
26
Черевко
3-2-2-2-1
1
Саутин
78
Курилов
93
Бурнаш
13
Иванов
29
Шахов
71
Багаев
10
Лукьяновс
27
Мурнин
10
Альшин
87
Саталкин
17
Бирюков
69
Дедечко
88
Киреев
88
Киреев
69
Дедечко
10
Никифоров
9
Корян
9
Корян
10
Никифоров
26
Черевко
22
Кобялко
22
Кобялко
26
Черевко
23
Лескано
91
Булия
91
Булия
23
Лескано
27
Мурнин
15
Мустафаев
15
Мустафаев
27
Мурнин
78
Курилов
5
Трошечкин
5
Трошечкин
78
Курилов
10
Альшин
10
Рылов
10
Рылов
10
Альшин
17
Бирюков
88
Болов
88
Болов
17
Бирюков
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Факел
17
Давид Озманов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
17
Давид Озманов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
3
Артем Воронкин
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Факел
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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