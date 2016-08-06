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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - СКА-Хабаровск
Кубань (ЛФЛ) - СКА-Хабаровск: обзор матча 06 августа 2016
Кубань (ЛФЛ)
06.08.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
4'
Х. Эдуардо Лескано
38'
П. Карасев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - СКА-Хабаровск
Замена
М. Майрович
️️️️
М. Житнев
82'
78'
Замена
А. Воронкин
️️️️
А. Кацаев
Желтая карточка
А. Хубулов
67'
65'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
65'
Замена
М. Казанков
️️️️
В. Никифоров
61'
Замена
Р. Корян
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
Замена
С. Бендзь
️️️️
М. Смирнов
61'
Пенальти не реализован!
А. Хубулов
55'
Желтая карточка
М. Смирнов
47'
Замена
А. Хубулов
️️️️
М. Олоя
46'
Замена
Н. Маляров
️️️️
В. Лобкарев
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
П. Карасев
36'
Желтая карточка
П. Карасев
34'
Замена
П. Карасев
️️️️
Э. Булия
Желтая карточка
Г. Зотов
29'
4'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эдуардо Лескано
Желтая карточка
В. Обухов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
99
Максим Житнев
ЦП
88
Мозес Олоя
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Эдуард Булия
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Артем Воронкин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Стажила
5
Армаш
25
Смирнов
28
Байрыев
33
Гапон
31
Зотов
99
Житнев
88
Олоя
52
Лобкарев
13
Обухов
98
Ильин
4-3-3
55
Криворучко
3
Удалый
5
Эдиев
5
Микуцкис
10
Никифоров
10
Кацаев
69
Дедечко
2
Димидко
26
Черевко
23
Лескано
91
Булия
25
Смирнов
26
Бендзь
26
Бендзь
25
Смирнов
52
Лобкарев
7
Маляров
7
Маляров
52
Лобкарев
88
Олоя
88
Хубулов
88
Хубулов
88
Олоя
99
Житнев
10
Майрович
10
Майрович
99
Житнев
10
Никифоров
60
Казанков
60
Казанков
10
Никифоров
91
Булия
18
Карасев
18
Карасев
91
Булия
10
Кацаев
3
Воронкин
3
Воронкин
10
Кацаев
23
Лескано
9
Корян
9
Корян
23
Лескано
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
СКА-Хабаровск
39
Евгений Фролов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
22
Юрий Завезен
ПП
56
Александр Довбня
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - СКА-Хабаровск
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
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