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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Факел
Балтика - Факел: обзор матча 26 апреля 2012
Балтика
26.04.2012, четверг, 20:00
Россия. ФНЛ, группа B, 44 тур
2 : 0
Завершен
Факел
7'
А. Сальников (П)
31'
А. Сальников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Факел
Замена
И. Завалий
️️️️
А. Сальников
Желтая карточка
Е. Гапон
Замена
Д. Авраменко
️️️️
А. Аброскин
Замена
С. Гаврилов
️️️️
С. Хабаров
Замена
М. Вотинов
️️️️
А. Зюзинс
Желтая карточка
Д. Кириленко
Замена
А. Шубладзе
️️️️
Д. Сысуев
Замена
Д. Кириленко
️️️️
В. Еремеев
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
Ю. Лайзанс
Желтая карточка
А. Михалев
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Ю. Роденков
ГОЛ! 2:0!
А. Сальников
Пас отдал
А. Зюзинс
Желтая карточка
Э. Долха
Желтая карточка
М. Плопа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Сальников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
47
Андрей Сальников
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
44
Денис Клопков
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
15
Юрис Лайзанс
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Балтика
31
Денис Пчелинцев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
88
Александр Шубладзе
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
33
Денис Кириленко
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
4-3-3
1
Колинько
21
Лапин
3
Плопа
81
Зимулька
27
Лебедев
20
Войдель
17
Зюзинс
8
Чиркин
93
Роденков
47
Сальников
8
Сысуев
4-3-2-1
25
Долха
15
Житников
19
Михалев
71
Денисов
33
Гапон
20
Хабаров
44
Клопков
8
Еремеев
83
Гицелов
15
Лайзанс
11
Аброскин
47
Сальников
17
Завалий
17
Завалий
47
Сальников
8
Сысуев
88
Шубладзе
88
Шубладзе
8
Сысуев
17
Зюзинс
45
Вотинов
45
Вотинов
17
Зюзинс
93
Роденков
20
Гонежуков
20
Гонежуков
93
Роденков
8
Еремеев
33
Кириленко
33
Кириленко
8
Еремеев
15
Лайзанс
10
Гаврюк
10
Гаврюк
15
Лайзанс
11
Аброскин
12
Авраменко
12
Авраменко
11
Аброскин
20
Хабаров
99
Гаврилов
99
Гаврилов
20
Хабаров
Остались в запасе
Балтика
Факел
31
Денис Пчелинцев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
78
Любомир Кантонистов
ЦП
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
31
Денис Пчелинцев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Остались в запасе
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
78
Любомир Кантонистов
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Балтика - Факел
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
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