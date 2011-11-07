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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Факел
Енисей - Факел: обзор матча 07 ноября 2011
Енисей
07.11.2011, понедельник, 13:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
1 : 1
Завершен
Факел
31'
В. Федорив
55'
Л. Кантонистов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Факел
Замена
А. Кучук
️️️️
Р. Сурнев
Замена
Ю. Лайзанс
️️️️
А. Акопянц
Замена
О. Герасименко
️️️️
А. Аброскин
Желтая карточка
С. Гаврилов
Замена
С. Гончаров
️️️️
И. Шевченко
Замена
А. Ковалев
️️️️
Б. Киракосян
Замена
В. Чадов
️️️️
С. Лужков
Желтая карточка
К. Зимулька
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Кантонистов
Желтая карточка
И. Эдиев
Замена
Л. Кантонистов
️️️️
С. Хабаров
Желтая карточка
Р. Ситдиков
+1
Желтая карточка
В. Еремеев
Желтая карточка
Р. Сурнев
ГОЛ! 1:0!
В. Федорив
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
36
Андрей Акопянц
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
22
Александр Ковалев
ЦЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
11
Станислав Гончаров
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
30
Олег Герасименко
ЦФ
4-1-3-2
88
Синицын
23
Киракосян
2
Федорив
81
Зимулька
22
Шабаев
88
Ситдиков
19
Лужков
21
Коробкин
2
Сурнев
11
Базанов
99
Шевченко
4-4-1-1
31
Дьяченко
99
Гаврилов
19
Михалев
5
Эдиев
15
Житников
20
Хабаров
36
Акопянц
44
Клопков
8
Еремеев
83
Гицелов
11
Аброскин
23
Киракосян
22
Ковалев
22
Ковалев
23
Киракосян
99
Шевченко
11
Гончаров
11
Гончаров
99
Шевченко
2
Сурнев
30
Кучук
30
Кучук
2
Сурнев
19
Лужков
15
Чадов
15
Чадов
19
Лужков
11
Аброскин
30
Герасименко
30
Герасименко
11
Аброскин
20
Хабаров
78
Кантонистов
78
Кантонистов
20
Хабаров
36
Акопянц
15
Лайзанс
15
Лайзанс
36
Акопянц
Остались в запасе
Енисей
Факел
25
Александр Кожевников
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
25
Александр Кожевников
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
Остались в запасе
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Енисей - Факел
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
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