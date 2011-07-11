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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Химки
Факел - Химки: обзор матча 11 июля 2011
Факел
11.07.2011, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 1
Завершен
Химки
88'
В. Воскобойников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Химки
+3
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
В. Воскобойников
+1
Замена
И. Шестаков
️️️️
А. Говоров
ГОЛ! 0:1!
В. Воскобойников
Желтая карточка
Д. Шестаков
Замена
А. Бураков
️️️️
И. Логуа
Замена
Н. Тюнин
️️️️
Х. Мамтов
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Рустан
Желтая карточка
С. Хабаров
Желтая карточка
Д. Мицейка
Замена
В. Романенко
️️️️
К. Кролевец
Желтая карточка
Г. Наваловский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Дэнис Рустан
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
21
Дмитрий Шестаков
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
30
Олег Герасименко
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Химки
1
Сергей Козко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Кирилл Кролевец
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Факел
27
Александр Бураков
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Химки
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
4-3-1-2
31
Дьяченко
2
Колесников
19
Михалев
5
Зиновьев
7
Логуа
17
Рустан
44
Клопков
20
Хабаров
21
Шестаков
11
Аброскин
30
Герасименко
3-2-2-3
1
Козко
6
Шумейко
88
Наваловский
16
Мицейка
43
Логашов
24
Мирошниченко
8
Кролевец
3
Воронкин
9
Мамтов
9
Воскобойников
20
Говоров
7
Логуа
27
Бураков
27
Бураков
7
Логуа
17
Рустан
32
Козлов
32
Козлов
17
Рустан
8
Кролевец
77
Романенко
77
Романенко
8
Кролевец
9
Воскобойников
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
9
Воскобойников
9
Мамтов
4
Тюнин
4
Тюнин
9
Мамтов
20
Говоров
22
Шестаков
22
Шестаков
20
Говоров
Остались в запасе
Факел
Химки
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Факел - Химки
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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24.10.2026
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5 : 0
24.05.2025
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Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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