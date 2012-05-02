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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Черноморец
Факел - Черноморец: обзор матча 02 мая 2012
Факел
02.05.2012, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, группа B, 45 тур
0 : 0
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Черноморец
Замена
А. Олейник
️️️️
А. Кобенко
Замена
Ю. Лайзанс
️️️️
С. Хабаров
Замена
Д. Вакулич
️️️️
Д. Кириленко
Замена
А. Григорян
️️️️
И. Ершов
Замена
А. Миносян
️️️️
Е. Шпедт
Замена
С. Хабаров
️️️️
С. Гаврилов
+2
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Желтая карточка
А. Аброскин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
33
Денис Кириленко
ЦП
36
Андрей Акопянц
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Максим Деменко
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черний
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Черноморец
89
Сергей Сукасян
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
96
Никита Васильев
ПП
10
Артур Григорян
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
3-2-4-1
25
Долха
99
Гаврилов
5
Эдиев
71
Денисов
33
Гапон
15
Житников
8
Еремеев
36
Акопянц
44
Клопков
33
Кириленко
11
Аброскин
3-2-4-1
79
Плотников
24
Мирошниченко
5
Шпедт
2
Колесников
22
Ершов
15
Калешин
15
Окорочков
25
Деменко
20
Суродин
20
Кобенко
20
Аксютенко
33
Кириленко
9
Вакулич
9
Вакулич
33
Кириленко
Хабаров
15
Лайзанс
15
Лайзанс
Хабаров
99
Гаврилов
20
Хабаров
20
Хабаров
99
Гаврилов
22
Ершов
10
Григорян
10
Григорян
22
Ершов
5
Шпедт
7
Миносян
7
Миносян
5
Шпедт
20
Кобенко
27
Олейник
27
Олейник
20
Кобенко
Остались в запасе
Факел
Черноморец
27
Александр Бураков
ЦП
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
31
Федор Дьяченко
ВР
Главный тренер
Константин Сарсания
96
Никита Васильев
ПП
89
Сергей Сукасян
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
Главный тренер
Игорь Черний
Остались в запасе
27
Александр Бураков
ЦП
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
31
Федор Дьяченко
ВР
Остались в запасе
96
Никита Васильев
ПП
89
Сергей Сукасян
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Игорь Черний
Статистика матча Факел - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
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