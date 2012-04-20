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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - СКА-Хабаровск
Факел - СКА-Хабаровск: обзор матча 20 апреля 2012
Факел
20.04.2012, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, группа B, 43 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
45+1'
Л. Кантонистов
67'
Л. Кантонистов
52'
Е. Луценко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
А. Радченко
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
Л. Кантонистов
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Васильев
Замена
А. Киселев
️️️️
В. Никифоров
Замена
Ю. Лайзанс
️️️️
А. Аброскин
ГОЛ! 2:1!
Л. Кантонистов
Желтая карточка
А. Мурнин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Луценко
Желтая карточка
Д. Кириленко
Замена
П. Гицелов
️️️️
С. Хабаров
ГОЛ! 1:0!
Л. Кантонистов
+1
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
Д. Кириленко
️️️️
В. Еремеев
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Андроник
Красная карточка
Э. Коффи
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Кудинов
Желтая карточка
А. Акопянц
Желтая карточка
А. Михалев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
36
Андрей Акопянц
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
99
Валерий Андроник
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
32
Эуген Коффи
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
33
Денис Кириленко
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
15
Юрис Лайзанс
АП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
13
Алексей Семенов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
35
Анатолий Романович
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
4-5-1
25
Долха
33
Гапон
19
Михалев
71
Денисов
15
Житников
8
Еремеев
36
Акопянц
44
Клопков
78
Кантонистов
20
Хабаров
11
Аброскин
3-1-3-1-2
1
Солосин
5
Кудинов
13
Семенов
10
Никифоров
3
Соловей
99
Андроник
8
Кочубей
27
Мурнин
3
Голяткин
48
Луценко
32
Коффи
78
Кантонистов
10
Гаврюк
10
Гаврюк
78
Кантонистов
8
Еремеев
33
Кириленко
33
Кириленко
8
Еремеев
20
Хабаров
83
Гицелов
83
Гицелов
20
Хабаров
11
Аброскин
15
Лайзанс
15
Лайзанс
11
Аброскин
10
Никифоров
18
Киселев
18
Киселев
10
Никифоров
99
Андроник
13
Семенов
13
Семенов
99
Андроник
5
Кудинов
8
Васильев
8
Васильев
5
Кудинов
Васильев
27
Радченко
27
Радченко
Васильев
Остались в запасе
Факел
СКА-Хабаровск
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
Главный тренер
Константин Сарсания
22
Александр Яркин
ЦФ
1
Евгений Шамрин
ВР
35
Анатолий Романович
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
Остались в запасе
22
Александр Яркин
ЦФ
1
Евгений Шамрин
ВР
35
Анатолий Романович
ЦП
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Факел - СКА-Хабаровск
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
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