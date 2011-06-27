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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Енисей
Факел - Енисей: обзор матча 27 июня 2011
Факел
27.06.2011, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
72'
А. Козлов
70'
С. Гончаров
90'
Э. Гаурачс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Енисей
Замена
Б. Киракосян
️️️️
В. Лешонок
ГОЛ! 1:2!
Э. Гаурачс
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
Э. Янкаускас
️️️️
С. Хабаров
Замена
П. Свириденко
️️️️
А. Михалев
ГОЛ! 1:1!
А. Козлов
ГОЛ! 0:1!
С. Гончаров
Желтая карточка
А. Фатуллаев
Замена
С. Гончаров
️️️️
Р. Сурнев
Замена
О. Герасименко
️️️️
С. Гаврилов
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Аброскин
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
В. Булат
Желтая карточка
С. Гаврилов
Желтая карточка
Д. Шестаков
Желтая карточка
Р. Сурнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
44
Денис Клопков
ЦП
21
Дмитрий Шестаков
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
9
Виктор Булат
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Факел
6
Павел Свириденко
ЦЗ
30
Олег Герасименко
ЦФ
29
Эдгарас Янкаускас
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Енисей
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
11
Станислав Гончаров
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
3-2-2-1-1
31
Дьяченко
19
Михалев
31
Ибрагимов
2
Колесников
5
Зиновьев
99
Гаврилов
44
Клопков
20
Хабаров
21
Шестаков
11
Аброскин
4-1-4-1
88
Синицын
22
Шабаев
5
Пятикопов
80
Качан
2
Федорив
15
Фатуллаев
9
Булат
2
Сурнев
21
Коробкин
9
Лешонок
11
Базанов
99
Гаврилов
30
Герасименко
30
Герасименко
99
Гаврилов
20
Хабаров
29
Янкаускас
29
Янкаускас
20
Хабаров
19
Михалев
6
Свириденко
6
Свириденко
19
Михалев
11
Аброскин
32
Козлов
32
Козлов
11
Аброскин
2
Сурнев
11
Гончаров
11
Гончаров
2
Сурнев
9
Лешонок
23
Киракосян
23
Киракосян
9
Лешонок
15
Фатуллаев
88
Ситдиков
88
Ситдиков
15
Фатуллаев
9
Булат
9
Гаурачс
9
Гаурачс
9
Булат
Остались в запасе
Факел
Енисей
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Факел - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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1 : 0
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Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
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3 : 0
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Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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