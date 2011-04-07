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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Шинник
Факел - Шинник: обзор матча 07 апреля 2011
Факел
07.04.2011, четверг, 17:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
53'
Д. Шестаков (П)
12'
Р. Григорян
55'
К. Скрыльников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Шинник
+2
Замена
М. Белецкий
️️️️
К. Скрыльников
Желтая карточка
П. Свириденко
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Замена
О. Герасименко
️️️️
С. Васильев
Замена
А. Нежелев
️️️️
Р. Григорян
Замена
И. Логуа
️️️️
С. Егоров
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Саркисов
ГОЛ! 1:2!
К. Скрыльников
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Шестаков
Желтая карточка
А. Аброскин
Замена
А. Аброскин
️️️️
А. Акопян
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Григорян
Замена
С. Кушов
️️️️
В. Катынсус
Травма
В. Катынсус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
30
Максим Кликин
ВР
5
Максим Зиновьев
ЛЗ
8
Александр Черкес
(К)
ЦЗ
6
Павел Свириденко
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
44
Денис Клопков
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
21
Дмитрий Шестаков
АП
58
Сергей Егоров
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
4
Петр Гуженда
ПЗ
28
Роман Григорян
ЛП
20
Роман Войдель
(К)
ЦП
10
Владимир Корытько
ЦП
36
Константин Скрыльников
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Дэнис Рустан
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
30
Олег Герасименко
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
22
Олег Полианчук
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-4-1-1
30
Кликин
5
Зиновьев
8
Черкес
6
Свириденко
99
Гаврилов
4
Акопян
44
Клопков
31
Васильев
58
Егоров
21
Шестаков
32
Козлов
4-4-2
32
Ребров
4
Гуженда
33
Сухов
21
Катынсус
33
Гапон
36
Скрыльников
20
Войдель
10
Корытько
28
Григорян
30
Дудченко
11
Саркисов
31
Васильев
30
Герасименко
30
Герасименко
31
Васильев
58
Егоров
7
Логуа
7
Логуа
58
Егоров
4
Акопян
11
Аброскин
11
Аброскин
4
Акопян
36
Скрыльников
13
Белецкий
13
Белецкий
36
Скрыльников
28
Григорян
7
Нежелев
7
Нежелев
28
Григорян
21
Катынсус
5
Кушов
5
Кушов
21
Катынсус
11
Саркисов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
11
Саркисов
Остались в запасе
Факел
Шинник
17
Дэнис Рустан
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
Главный тренер
Константин Сарсания
88
Леван Лацузбая
ЦП
22
Олег Полианчук
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
17
Дэнис Рустан
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
Остались в запасе
88
Леван Лацузбая
ЦП
22
Олег Полианчук
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Факел - Шинник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:55 (прямая)
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