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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Луч
Факел - Луч: обзор матча 27 мая 2012
Факел
27.05.2012, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, группа B, 49 тур
0 : 1
Завершен
Луч
66'
А. Алхазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Луч
+1
Красная карточка
Д. Семочко
Желтая карточка
Л. Кантонистов
+1
Замена
Д. Дедечко
️️️️
Ю. Газинский
ГОЛ! 0:1!
А. Алхазов
Замена
С. Шаповалов
️️️️
Р. Славнов
Замена
А. Кудряшов
️️️️
А. Михалев
Замена
Д. Селищев
️️️️
Д. Карлос
Замена
А. Алхазов
️️️️
Д. Беэ
Замена
Д. Вакулич
️️️️
Р. Лев
Замена
Л. Кантонистов
️️️️
С. Хабаров
Замена
А. Аброскин
️️️️
Д. Кириленко
Желтая карточка
А. Акопянц
18'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
27
Роман Лев
ЦП
36
Андрей Акопянц
ЦП
33
Денис Кириленко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
Главный тренер
Константин Сарсания
Луч
1
Денис Книга
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
18
Максим Федоров
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
77
Джонатан Беэ
ЦФ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
78
Любомир Кантонистов
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
44
Сергей Шаповалов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-2-5
31
Дьяченко
99
Гаврилов
19
Михалев
71
Денисов
33
Гапон
15
Житников
27
Лев
36
Акопянц
33
Кириленко
44
Клопков
20
Хабаров
4-4-2
1
Книга
25
Семочко
3
Удалый
23
Могилевский
15
Тихий
4
Славнов
11
Карлос
18
Газинский
18
Федоров
10
Тихоновецкий
77
Беэ
19
Михалев
3
Кудряшов
3
Кудряшов
19
Михалев
27
Лев
9
Вакулич
9
Вакулич
27
Лев
20
Хабаров
78
Кантонистов
78
Кантонистов
20
Хабаров
33
Кириленко
11
Аброскин
11
Аброскин
33
Кириленко
11
Карлос
77
Селищев
77
Селищев
11
Карлос
18
Газинский
69
Дедечко
69
Дедечко
18
Газинский
4
Славнов
44
Шаповалов
44
Шаповалов
4
Славнов
77
Беэ
13
Алхазов
13
Алхазов
77
Беэ
Остались в запасе
Факел
Луч
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Юрис Лайзанс
АП
Главный тренер
Константин Сарсания
19
Алексей Степанов
ВР
Остались в запасе
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Юрис Лайзанс
АП
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Факел - Луч
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
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