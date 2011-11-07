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    Федор Дьяченко - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Федор
    Фамилия Дьяченко
    Состав Без клуба
    Родной город Краснодар
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 мая 1988 (34 года)
    Рост 192
    Вес 98
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 18 -23 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2012 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Луч (Владивосток)
    21.05.2012 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Факел (Воронеж)
    15.05.2012 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    08.05.2012 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 2:1 Факел (Воронеж)
    02.05.2012 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    26.04.2012 Был в запасе Балтика (Калининград) 2:0 Факел (Воронеж)
    20.04.2012 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    07.04.2012 Был в запасе Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:1 Факел (Воронеж)
    26.03.2012 Был в запасе Химки (Химки) 1:3 Факел (Воронеж)
    07.11.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Факел (Воронеж)
    04.11.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:2 Факел (Воронеж)
    27.10.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 2:1 Торпедо Вл (Владимир)
    17.10.2011 1' -90' Мордовия (Саранск) 3:2 Факел (Воронеж)
    14.10.2011 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Факел (Воронеж)
    03.10.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    25.09.2011 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:0 Факел (Воронеж)
    15.09.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    12.09.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:3 Луч (Владивосток)
    06.09.2011 Был в запасе Химки (Химки) 2:0 Факел (Воронеж)
    11.07.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Химки (Химки)
    27.06.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Енисей (Красноярск)
    24.06.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:3 Сибирь (Новосибирск)
    17.06.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:0 Факел (Воронеж)
    07.06.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Мордовия (Саранск)
    04.06.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    07.05.2011 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Факел (Воронеж)
    04.05.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Факел (Воронеж)
    90'
    25.04.2011 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 1:0 Факел (Воронеж)
    18.04.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    15.04.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    07.04.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Шинник (Ярославль)
    04.04.2011 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 0:1 Факел (Воронеж)
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