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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Урал
Факел - Урал: обзор матча 18 апреля 2011
Факел
18.04.2011, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Урал
Замена
А. Заболотный
️️️️
О. Шатов
Замена
С. Егоров
️️️️
А. Акопян
Желтая карточка
Д. Тумасян
Замена
И. Логуа
️️️️
А. Аброскин
Замена
О. Герасименко
️️️️
Д. Рустан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
30
Максим Кликин
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
17
Дэнис Рустан
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
11
Александр Аброскин
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
58
Сергей Егоров
ПП
30
Олег Герасименко
ЦФ
29
Эдгарас Янкаускас
ЦФ
Урал
16
Леонид Мусин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-4-2
30
Кликин
31
Ибрагимов
5
Зиновьев
19
Михалев
99
Гаврилов
4
Акопян
27
Бураков
44
Клопков
17
Рустан
32
Козлов
11
Аброскин
3-3-2-1-1
22
Кот
58
Ойеволе
34
Тумасян
15
Новиков
70
Сафрониди
25
Бочков
7
Данцев
27
Шатов
19
Дмитриев
16
Ставпец
81
Сикимич
17
Рустан
30
Герасименко
30
Герасименко
17
Рустан
11
Аброскин
7
Логуа
7
Логуа
11
Аброскин
4
Акопян
58
Егоров
58
Егоров
4
Акопян
27
Шатов
91
Заболотный
91
Заболотный
27
Шатов
Остались в запасе
Факел
Урал
29
Эдгарас Янкаускас
ЦФ
31
Федор Дьяченко
ВР
8
Александр Черкес
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
Главный тренер
Константин Сарсания
16
Леонид Мусин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
29
Эдгарас Янкаускас
ЦФ
31
Федор Дьяченко
ВР
8
Александр Черкес
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
Остались в запасе
16
Леонид Мусин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Факел - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Стадион:
Центральный
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