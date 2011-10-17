Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Факел
Мордовия - Факел: обзор матча 17 октября 2011
Мордовия
17.10.2011, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
3 : 2
Завершен
Факел
9'
Р. Мухаметшин
41'
Р. Мухаметшин
77'
А. Симчевич
14'
В. Еремеев
31'
В. Шишелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Факел
Желтая карточка
О. Герасименко
Желтая карточка
А. Горбанец
Замена
Д. Рыжов
️️️️
К. Панченко
Замена
А. Козлов
️️️️
П. Гицелов
Замена
К. Зайцев
️️️️
П. Степанец
Замена
О. Герасименко
️️️️
В. Шишелов
ГОЛ! 3:2!
А. Симчевич
Замена
А. Пазин
️️️️
М. Рогов
Замена
А. Горбанец
️️️️
Г. Асеведо
Замена
Д. Рустан
️️️️
А. Акопянц
Вторая желтая
С. Хабаров
ГОЛ! 2:2!
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:2!
В. Шишелов
Пас отдал
А. Акопянц
Желтая карточка
С. Хабаров
Желтая карточка
Г. Асеведо
14'
ГОЛ! 1:1!
В. Еремеев
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
36
Андрей Акопянц
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
66
Александр Дутов
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
17
Дэнис Рустан
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
30
Олег Герасименко
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-4-2
1
Шебанов
87
Симчевич
19
Осипов
3
Мулдаров
4
Степанец
31
Рогов
40
Кулешов
30
Асеведо
9
Мухаметшин
8
Панченко
23
Мухаметшин
4-4-1-1
31
Дьяченко
15
Житников
43
Логашов
19
Михалев
33
Гапон
20
Хабаров
36
Акопянц
44
Клопков
8
Еремеев
83
Гицелов
55
Шишелов
30
Асеведо
32
Горбанец
32
Горбанец
30
Асеведо
4
Степанец
24
Зайцев
24
Зайцев
4
Степанец
31
Рогов
11
Пазин
11
Пазин
31
Рогов
8
Панченко
63
Рыжов
63
Рыжов
8
Панченко
36
Акопянц
17
Рустан
17
Рустан
36
Акопянц
55
Шишелов
30
Герасименко
30
Герасименко
55
Шишелов
83
Гицелов
32
Козлов
32
Козлов
83
Гицелов
Остались в запасе
Мордовия
Факел
93
Михаил Маркин
ЦФ
66
Александр Дутов
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
25
Эмилиан Долха
ВР
15
Юрис Лайзанс
АП
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
66
Александр Дутов
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
Остались в запасе
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
25
Эмилиан Долха
ВР
15
Юрис Лайзанс
АП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Мордовия - Факел
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
Мордовия
Факел
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
9 ноября
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
9 ноября
2
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
8 ноября
1
В «Факеле» отреагировали на мнение, что команда уже приговорена к вылету из РПЛ
8 ноября
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
9 ноября
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
9 ноября
2
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
8 ноября
1
В «Факеле» отреагировали на мнение, что команда уже приговорена к вылету из РПЛ
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+