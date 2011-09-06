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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Факел
Химки - Факел: обзор матча 06 сентября 2011
Химки
06.09.2011, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 0
Завершен
Факел
16'
Х. Мамтов
52'
А. Говоров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Факел
Желтая карточка
А. Говоров
Замена
А. Каракин
️️️️
В. Тимофеев
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
В. Шишелов
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
А. Алексанян
Желтая карточка
Ю. Лайзанс
Замена
Ю. Лайзанс
️️️️
А. Акопянц
Замена
Д. Кириленко
️️️️
С. Гаврилов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Говоров
Замена
А. Говоров
️️️️
Д. Соколов
Желтая карточка
А. Воронкин
Замена
А. Аброскин
️️️️
П. Гицелов
Желтая карточка
И. Эдиев
Замена
Н. Тюнин
️️️️
И. Шестаков
ГОЛ! 1:0!
Х. Мамтов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Сергей Козко
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Химки
41
Анатолий Рожков
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
33
Денис Кириленко
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Козко
88
Наваловский
6
Шумейко
24
Мирошниченко
19
Алексанян
13
Тимофеев
25
Соколов
3
Воронкин
22
Шестаков
77
Романенко
9
Мамтов
3-2-3-1-1
25
Долха
99
Гаврилов
5
Эдиев
31
Ибрагимов
15
Житников
33
Гапон
36
Акопянц
78
Кантонистов
44
Клопков
83
Гицелов
55
Шишелов
13
Тимофеев
15
Каракин
15
Каракин
13
Тимофеев
22
Шестаков
4
Тюнин
4
Тюнин
22
Шестаков
19
Алексанян
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
19
Алексанян
25
Соколов
20
Говоров
20
Говоров
25
Соколов
55
Шишелов
10
Гаврюк
10
Гаврюк
55
Шишелов
99
Гаврилов
33
Кириленко
33
Кириленко
99
Гаврилов
36
Акопянц
15
Лайзанс
15
Лайзанс
36
Акопянц
83
Гицелов
11
Аброскин
11
Аброскин
83
Гицелов
Остались в запасе
Химки
Факел
41
Анатолий Рожков
ВР
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
31
Федор Дьяченко
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
20
Сергей Хабаров
ПП
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
41
Анатолий Рожков
ВР
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Остались в запасе
31
Федор Дьяченко
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
20
Сергей Хабаров
ПП
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Химки - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
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