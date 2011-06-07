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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Мордовия
Факел - Мордовия: обзор матча 07 июня 2011
Факел
07.06.2011, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Мордовия
Замена
А. Герк
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
А. Колесников
️️️️
С. Хабаров
Замена
П. Дорохин
️️️️
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
С. Хабаров
Замена
Д. Рустан
️️️️
В. Еремеев
Замена
Д. Рыжов
️️️️
К. Панченко
Замена
А. Аброскин
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Замена
Э. Танделов
️️️️
М. Рогов
Замена
И. Логуа
️️️️
О. Герасименко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
44
Денис Клопков
ЦП
21
Дмитрий Шестаков
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
58
Сергей Егоров
ПП
30
Олег Герасименко
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
30
Герсон Асеведо
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Факел
1
Иван Асютин
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Дэнис Рустан
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
8
Сергей Фаустов
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Мордовия
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
3-4-1-2
31
Дьяченко
31
Ибрагимов
5
Зиновьев
19
Михалев
8
Еремеев
20
Хабаров
44
Клопков
58
Егоров
21
Шестаков
32
Козлов
30
Герасименко
3-4-2
39
Фролов
4
Степанец
3
Мулдаров
87
Симчевич
9
Мухаметшин
30
Асеведо
40
Кулешов
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Панченко
8
Еремеев
17
Рустан
17
Рустан
8
Еремеев
20
Хабаров
2
Колесников
2
Колесников
20
Хабаров
30
Герасименко
7
Логуа
7
Логуа
30
Герасименко
32
Козлов
11
Аброскин
11
Аброскин
32
Козлов
31
Рогов
17
Танделов
17
Танделов
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Герк
8
Герк
23
Мухаметшин
9
Мухаметшин
21
Дорохин
21
Дорохин
9
Мухаметшин
8
Панченко
63
Рыжов
63
Рыжов
8
Панченко
Остались в запасе
Факел
Мордовия
1
Иван Асютин
ВР
27
Александр Бураков
ЦП
8
Сергей Фаустов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Александр Дутов
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
1
Иван Асютин
ВР
27
Александр Бураков
ЦП
8
Сергей Фаустов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Александр Дутов
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Факел - Мордовия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Центральный
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