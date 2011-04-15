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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Оренбург
Факел - Оренбург: обзор матча 15 апреля 2011
Факел
15.04.2011, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
59'
А. Козлов
15'
В. Кулешов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Оренбург
Замена
А. Скворцов
️️️️
М. Грошев
Замена
Д. Рустан
️️️️
О. Герасименко
Желтая карточка
С. Прокофьев
Замена
В. Карпухин
️️️️
С. Прокофьев
Замена
М. Канаев
️️️️
М. Савенас
Замена
А. Малых
️️️️
А. Олейник
ГОЛ! 1:1!
А. Козлов
Замена
А. Ибрагимов
️️️️
П. Свириденко
Замена
И. Логуа
️️️️
С. Васильев
Желтая карточка
А. Бураков
Пенальти не реализован!
М. Шогенов
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Кулешов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
30
Максим Кликин
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
6
Павел Свириденко
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
30
Олег Герасименко
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Оренбург
16
Антон Лабутин
ВР
13
Максим Грошев
ЛЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Дэнис Рустан
ЦП
8
Сергей Фаустов
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Оренбург
32
Антон Смыслов
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Александр Скворцов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
4-4-2
30
Кликин
99
Гаврилов
5
Зиновьев
6
Свириденко
8
Черкес
27
Бураков
31
Васильев
44
Клопков
58
Егоров
32
Козлов
30
Герасименко
3-2-3-2
16
Лабутин
7
Кулешов
10
Парняков
15
Андреев
6
Иванов
13
Грошев
77
Савенас
8
Шогенов
3
Ахмедов
27
Олейник
11
Прокофьев
30
Герасименко
17
Рустан
17
Рустан
30
Герасименко
6
Свириденко
31
Ибрагимов
31
Ибрагимов
6
Свириденко
31
Васильев
7
Логуа
7
Логуа
31
Васильев
77
Савенас
17
Канаев
17
Канаев
77
Савенас
11
Прокофьев
9
Карпухин
9
Карпухин
11
Прокофьев
27
Олейник
12
Малых
12
Малых
27
Олейник
13
Грошев
11
Скворцов
11
Скворцов
13
Грошев
Остались в запасе
Факел
Оренбург
8
Сергей Фаустов
ЦФ
31
Федор Дьяченко
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
18
Владимир Щербо
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
8
Сергей Фаустов
ЦФ
31
Федор Дьяченко
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Остались в запасе
18
Владимир Щербо
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Факел - Оренбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Центральный
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