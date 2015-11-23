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    Сергей Фельдман

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Яковлевич
    Фамилия Фельдман
    Гражданство Россия
    Дата рождения 20 апреля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    СКА-Хабаровск 8 2 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.09.2011 Химки 2 : 1 СКА-Хабаровск
    15.09.2011 Факел 2 : 2 СКА-Хабаровск
    22.09.2011 СКА-Хабаровск 4 : 3 Енисей
    25.09.2011 СКА-Хабаровск 1 : 2 Сибирь
    03.10.2011 Балтика 0 : 1 СКА-Хабаровск
    06.10.2011 Торпедо 2 : 1 СКА-Хабаровск
    14.10.2011 СКА-Хабаровск 0 : 0 Шинник
    17.10.2011 СКА-Хабаровск 0 : 2 Динамо Бр
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