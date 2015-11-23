Сергей Фельдман
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Яковлевич
|Фамилия
|Фельдман
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 апреля 1964
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Яковлевич
|Фамилия
|Фельдман
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 апреля 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|СКА-Хабаровск
|8
|2
|4
|2
|Дата
|Матч
|12.09.2011
|Химки
|2 : 1
|СКА-Хабаровск
|15.09.2011
|Факел
|2 : 2
|СКА-Хабаровск
|22.09.2011
|СКА-Хабаровск
|4 : 3
|Енисей
|25.09.2011
|СКА-Хабаровск
|1 : 2
|Сибирь
|03.10.2011
|Балтика
|0 : 1
|СКА-Хабаровск
|06.10.2011
|Торпедо
|2 : 1
|СКА-Хабаровск
|14.10.2011
|СКА-Хабаровск
|0 : 0
|Шинник
|17.10.2011
|СКА-Хабаровск
|0 : 2
|Динамо Бр