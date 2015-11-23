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Фельдман: «Есть планы по выходу в Премьер-Лигу»

23 ноября 2015, 16:32

Генеральный директор «СКА-Энергии» Сергей Фельдман рассказал о том, что руководство региона хочет увидеть его клуб в РФПЛ.

«Планы и разговоры о выходе в Премьер-Лигу есть, руководство Хабаровского края и попечительского совета «СКА-Энергии» этого хочет, но забегать вперед пока не стоит, потому что нам еще предстоит серьезная борьба в нынешнем сезоне. Для себя мы поставили цель попасть хотя бы в первую десятку по итогам нынешнего первенства, а уже в следующем сезоне будем ставить другие задачи.

Причем, учитывая слишком короткий перерыв между чемпионатами, мы будем подбирать сильных игроков уже нынешней зимой не только для весенней части первенства, но и с прицелом на следующий чемпионат. Все-таки Хабаровск, Хабаровский край и весь Дальний Восток, на котором живут почти шесть с половиной миллионов человек, достойны иметь хотя бы одну команду в Премьер-Лиге, чтобы люди не уезжали из нашего региона, а оставались здесь. Ведь старый принцип «хлеба и зрелищ» никогда не меняется, и ему нужно соответствовать.

У нас есть несколько спонсоров. Это «Роснефть», «СУЭК» и ряд других, более мелких спонсоров. Плюс финансирование реконструкции стадиона осуществляет компания «Транснефть». Финансировать клуб им не позволяют их внутренние правила, но со стадионом они нам очень помогают. Прошлые инвесторы – ДВЖД и «Газпром инвест восток» – клубу финансовую помощь не оказывают», – цитирует Фельдмана DVHab.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия СКА-Хабаровск Фельдман Сергей
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