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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Химки
СКА-Хабаровск - Химки: обзор матча 04 мая 2011
СКА-Хабаровск
04.05.2011, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Химки
7'
В. Никифоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Химки
Желтая карточка
А. Воронкин
Замена
А. Купчин
️️️️
М. Живновицкий
Замена
М. Мысин
️️️️
В. Никифоров
Замена
В. Воскобойников
️️️️
Х. Мамтов
Замена
И. Бырлов
️️️️
А. Киселев
Замена
М. Живновицкий
️️️️
А. Семенов
Замена
А. Данишевский
️️️️
В. Гогберашвили
Желтая карточка
Д. Балан
11'
Желтая карточка
В. Гогберашвили
ГОЛ! 1:0!
В. Никифоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
18
Антон Киселев
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Химки
21
Роман Березовский
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
15
Максим Живновицкий
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
Химки
1
Сергей Козко
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
8
Кирилл Кролевец
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
28
Александр Данишевский
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
3-2-2-1
40
Козорез
5
Кудинов
5
Нестеренко
13
Семенов
10
Никифоров
13
Семенов
80
Запояска
27
Мурнин
48
Луценко
3-2-3-1-1
21
Березовский
6
Шумейко
88
Наваловский
16
Мицейка
43
Логашов
24
Мирошниченко
23
Земченков
3
Воронкин
87
Гогберашвили
77
Романенко
9
Мамтов
13
Семенов
15
Живновицкий
15
Живновицкий
13
Семенов
18
Киселев
7
Бырлов
7
Бырлов
18
Киселев
10
Никифоров
22
Мысин
22
Мысин
10
Никифоров
Живновицкий
5
Купчин
5
Купчин
Живновицкий
87
Гогберашвили
28
Данишевский
28
Данишевский
87
Гогберашвили
9
Мамтов
9
Воскобойников
9
Воскобойников
9
Мамтов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Химки
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
22
Александр Яркин
ЦФ
1
Евгений Шамрин
ВР
Главный тренер
Игорь Протасов
8
Кирилл Кролевец
ЦП
1
Сергей Козко
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
22
Александр Яркин
ЦФ
1
Евгений Шамрин
ВР
Остались в запасе
8
Кирилл Кролевец
ЦП
1
Сергей Козко
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Химки
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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