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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - СКА-Хабаровск
Мордовия - СКА-Хабаровск: обзор матча 04 апреля 2011
Мордовия
04.04.2011, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
67'
Р. Мухаметшин
80'
Р. Мухаметшин
2'
А. Мурнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 2:1!
Р. Мухаметшин
Замена
М. Трусевич
️️️️
В. Никифоров
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
М. Рогов
Желтая карточка
А. Мурнин
Замена
Д. Рыжов
️️️️
А. Герк
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухаметшин
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
К. Панченко
Замена
А. Нечаев
️️️️
К. Кочубей
Желтая карточка
С. Нестеренко
Желтая карточка
А. Симчевич
+1
Желтая карточка
Н. Зайцев
Замена
Н. Зайцев
️️️️
А. Мулдаров
Желтая карточка
И. Недорезов
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Мурнин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
25
Артур Нигматуллин
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
СКА-Хабаровск
79
Максим Счастливцев
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
22
Михаил Мысин
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
4-5-1
25
Нигматуллин
87
Симчевич
4
Степанец
3
Мулдаров
8
Микадзе
31
Рогов
30
Асеведо
40
Кулешов
8
Герк
17
Танделов
8
Панченко
3-2-3-1-1
40
Козорез
26
Балан
2
Недорезов
5
Нестеренко
13
Семенов
10
Никифоров
8
Кочубей
80
Запояска
27
Мурнин
3
Голяткин
48
Луценко
3
Мулдаров
3
Зайцев
3
Зайцев
3
Мулдаров
31
Рогов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
31
Рогов
8
Герк
63
Рыжов
63
Рыжов
8
Герк
8
Панченко
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Панченко
8
Кочубей
18
Нечаев
18
Нечаев
8
Кочубей
10
Никифоров
30
Трусевич
30
Трусевич
10
Никифоров
Остались в запасе
Мордовия
СКА-Хабаровск
39
Евгений Фролов
ВР
66
Александр Дутов
ОП
21
Павел Дорохин
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
22
Михаил Мысин
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
79
Максим Счастливцев
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
66
Александр Дутов
ОП
21
Павел Дорохин
ЦП
Остались в запасе
22
Михаил Мысин
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
79
Максим Счастливцев
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча Мордовия - СКА-Хабаровск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
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