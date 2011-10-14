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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск - Шинник: обзор матча 14 октября 2011
СКА-Хабаровск
14.10.2011, пятница, 12:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Шинник
Замена
Ф. Васиев
️️️️
К. Скрыльников
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Ндри
Замена
В. Запояска
️️️️
А. Киселев
Замена
М. Белецкий
️️️️
А. Нежелев
Замена
А. Киселев
️️️️
Е. Луценко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
99
Валерий Андроник
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Фельдман
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Леманж
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
66
Дмитрий Мичков
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
СКА-Хабаровск
18
Антон Киселев
ВР
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
4
Александр Елисеев
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-3-1-2
40
Козорез
10
Никифоров
5
Нестеренко
13
Семенов
26
Балан
8
Кочубей
99
Андроник
27
Мурнин
3
Голяткин
48
Луценко
22
Яркин
3-2-3-2
13
Краснокутский
7
Нежелев
21
Катынсус
33
Леманж
33
Сухов
2
Ндри
10
Корытько
36
Скрыльников
66
Мичков
26
Архипов
81
Низамутдинов
48
Луценко
18
Киселев
18
Киселев
48
Луценко
Киселев
80
Запояска
80
Запояска
Киселев
36
Скрыльников
26
Васиев
26
Васиев
36
Скрыльников
7
Нежелев
13
Белецкий
13
Белецкий
7
Нежелев
2
Ндри
11
Саркисов
11
Саркисов
2
Ндри
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
7
Игорь Бырлов
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Сергей Фельдман
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
7
Игорь Бырлов
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Сергей Фельдман
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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