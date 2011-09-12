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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - СКА-Хабаровск
Химки - СКА-Хабаровск: обзор матча 12 сентября 2011
Химки
12.09.2011, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
3'
Х. Мамтов
81'
С. Мирошниченко
33'
В. Запояска (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - СКА-Хабаровск
+4
Вторая желтая
А. Семенов
+4
Желтая карточка
Д. Балан
Вторая желтая
С. Мирошниченко
+4
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
А. Алексанян
ГОЛ! 2:1!
С. Мирошниченко
Желтая карточка
В. Андроник
Желтая карточка
Х. Мамтов
Замена
А. Нечаев
️️️️
К. Кочубей
Замена
А. Яркин
️️️️
Е. Луценко
Замена
А. Говоров
️️️️
В. Романенко
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Желтая карточка
Р. Березовский
Замена
В. Андроник
️️️️
А. Семенов
Замена
В. Воскобойников
️️️️
Рикардо
Замена
В. Тимофеев
️️️️
А. Каракин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Запояска
Желтая карточка
А. Семенов
ГОЛ! 1:0!
Х. Мамтов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
39
Рикардо
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Фельдман
Химки
1
Сергей Козко
ВР
27
Болигибиа Уаттара
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
99
Валерий Андроник
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
3-2-2-1-1
21
Березовский
35
Клява
88
Наваловский
24
Мирошниченко
19
Алексанян
13
Тимофеев
3
Воронкин
39
Рикардо
77
Романенко
9
Мамтов
3-2-3-1
40
Козорез
5
Нестеренко
13
Семенов
5
Кудинов
26
Балан
10
Никифоров
8
Кочубей
80
Запояска
27
Мурнин
48
Луценко
19
Алексанян
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
19
Алексанян
77
Романенко
20
Говоров
20
Говоров
77
Романенко
39
Рикардо
9
Воскобойников
9
Воскобойников
39
Рикардо
13
Семенов
99
Андроник
99
Андроник
13
Семенов
8
Кочубей
18
Нечаев
18
Нечаев
8
Кочубей
48
Луценко
22
Яркин
22
Яркин
48
Луценко
Остались в запасе
Химки
СКА-Хабаровск
27
Болигибиа Уаттара
ЦЗ
1
Сергей Козко
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
2
Владимир Друковский
ЦЗ
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Сергей Фельдман
Остались в запасе
27
Болигибиа Уаттара
ЦЗ
1
Сергей Козко
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
Остались в запасе
2
Владимир Друковский
ЦЗ
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Сергей Фельдман
Статистика матча Химки - СКА-Хабаровск
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
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