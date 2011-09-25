Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Cибирь
СКА-Хабаровск - Cибирь: обзор матча 25 сентября 2011
СКА-Хабаровск
25.09.2011, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 2
Завершен
Cибирь
41'
В. Запояска (П)
31'
В. Кармазиненко
51'
Д. Акимов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Cибирь
+1
Замена
М. Зюзин
️️️️
Д. Скороходов
Замена
В. Галиулин
️️️️
М. Астафьев
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Д. Акимов
Замена
А. Радченко
️️️️
К. Кочубей
Замена
В. Андроник
️️️️
А. Мурнин
Замена
Т. Чижек
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Киселев
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Яркин
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Акимов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Запояска
ГОЛ! 0:1!
В. Кармазиненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
18
Антон Киселев
ВР
40
Антон Козорез
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Фельдман
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
99
Валерий Андроник
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
22
Томаш Чижек
ЛП
15
Максим Зюзин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
3-3-1-2
18
Киселев
2
Друковский
5
Кудинов
26
Балан
8
Кочубей
80
Запояска
27
Мурнин
3
Голяткин
48
Луценко
22
Яркин
4-4-2
22
Цыган
4
Чичерин
3
Валентич
80
Климов
5
Головатенко
4
Астафьев
5
Шумуликоски
8
Макаренко
32
Скороходов
8
Кармазиненко
98
Акимов
27
Мурнин
99
Андроник
99
Андроник
27
Мурнин
18
Киселев
18
Нечаев
18
Нечаев
18
Киселев
22
Яркин
10
Никифоров
10
Никифоров
22
Яркин
8
Кочубей
27
Радченко
27
Радченко
8
Кочубей
4
Астафьев
21
Галиулин
21
Галиулин
4
Астафьев
8
Кармазиненко
22
Чижек
22
Чижек
8
Кармазиненко
32
Скороходов
15
Зюзин
15
Зюзин
32
Скороходов
98
Акимов
52
Зиновьев
52
Зиновьев
98
Акимов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Cибирь
7
Игорь Бырлов
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
13
Алексей Семенов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Фельдман
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
99
Максим Житнев
ЦП
Остались в запасе
7
Игорь Бырлов
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
13
Алексей Семенов
ПЗ
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
99
Максим Житнев
ЦП
Главный тренер
Сергей Фельдман
Статистика матча СКА-Хабаровск - Cибирь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Cибирь
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+