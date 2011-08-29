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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Торпедо Вл
СКА-Хабаровск - Торпедо Вл: обзор матча 29 августа 2011
СКА-Хабаровск
29.08.2011, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо Вл
5'
В. Никифоров
55'
А. Мурнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Торпедо Вл
Замена
В. Запояска
️️️️
М. Трусевич
Желтая карточка
А. Киселев
Замена
В. Андроник
️️️️
А. Мурнин
Желтая карточка
М. Трусевич
Замена
А. Киселев
️️️️
И. Бырлов
Замена
В. Малышев
️️️️
А. Делькин
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
С. Дубровин
Замена
В. Макиев
️️️️
М. Зимарев
ГОЛ! 2:0!
А. Мурнин
Замена
Д. Епифанов
️️️️
С. Шалин
Красная карточка
В. Чилюшкин
Замена
А. Яркин
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
С. Шалин
ГОЛ! 1:0!
В. Никифоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
СКА-Хабаровск
18
Антон Киселев
ВР
99
Валерий Андроник
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
9
Валерий Малышев
ЦФ
3-2-4-1
40
Козорез
2
Друковский
5
Кудинов
13
Семенов
10
Никифоров
26
Балан
18
Нечаев
27
Мурнин
30
Трусевич
7
Бырлов
48
Луценко
3-2-3-2
24
Чилюшкин
6
Беляев
39
Цуканов
15
Каратыгин
13
Шалин
22
Дубровин
8
Семенов
15
Зимарев
7
Зинин
23
Втюрин
90
Делькин
48
Луценко
22
Яркин
22
Яркин
48
Луценко
27
Мурнин
99
Андроник
99
Андроник
27
Мурнин
7
Бырлов
18
Киселев
18
Киселев
7
Бырлов
30
Трусевич
80
Запояска
80
Запояска
30
Трусевич
13
Шалин
30
Епифанов
30
Епифанов
13
Шалин
22
Дубровин
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
22
Дубровин
15
Зимарев
21
Макиев
21
Макиев
15
Зимарев
90
Делькин
9
Малышев
9
Малышев
90
Делькин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Торпедо Вл
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Торпедо Вл
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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