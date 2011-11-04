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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Урал
СКА-Хабаровск - Урал: обзор матча 04 ноября 2011
СКА-Хабаровск
04.11.2011, пятница, 08:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 1
Завершен
Урал
66'
Е. Луценко
80'
А. Ойеволе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Урал
ГОЛ! 1:1!
А. Ойеволе
Замена
Б. Петрович
️️️️
А. Бочков
Замена
А. Киселев
️️️️
А. Нечаев
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Н. Сафрониди
ГОЛ! 1:0!
Е. Луценко
Желтая карточка
Е. Ятченко
Замена
А. Нечаев
️️️️
К. Кочубей
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Урал
25
Артур Нигматуллин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
58
Сергей Рашевский
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
СКА-Хабаровск
18
Антон Киселев
ВР
1
Евгений Шамрин
ВР
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
Урал
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
14
Максим Семакин
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
3-2-3-2
40
Козорез
13
Семенов
5
Нестеренко
5
Кудинов
10
Никифоров
26
Балан
8
Кочубей
27
Мурнин
80
Запояска
48
Луценко
22
Яркин
3-3-2-1
25
Нигматуллин
58
Ойеволе
25
Ревякин
15
Новиков
97
Ятченко
25
Бочков
7
Данцев
58
Рашевский
27
Шатов
81
Сикимич
8
Кочубей
18
Нечаев
18
Нечаев
8
Кочубей
Нечаев
18
Киселев
18
Киселев
Нечаев
25
Бочков
11
Петрович
11
Петрович
25
Бочков
70
Сафрониди
23
Горбатенко
23
Горбатенко
70
Сафрониди
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Урал
15
Максим Живновицкий
ЦП
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
14
Максим Семакин
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
15
Максим Живновицкий
ЦП
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
14
Максим Семакин
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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