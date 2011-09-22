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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Енисей
СКА-Хабаровск - Енисей: обзор матча 22 сентября 2011
СКА-Хабаровск
22.09.2011, четверг, 12:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
4 : 3
Завершен
Енисей
10'
С. Голяткин
16'
Е. Луценко
17'
А. Яркин
64'
А. Яркин
26'
А. Фатуллаев
48'
А. Базанов
66'
А. Фатуллаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Енисей
Замена
В. Андроник
️️️️
А. Мурнин
+1
Замена
Б. Киракосян
️️️️
В. Лешонок
Замена
И. Бырлов
️️️️
К. Кочубей
Желтая карточка
В. Федорив
ГОЛ! 4:3!
А. Фатуллаев
ГОЛ! 4:2!
А. Яркин
Замена
В. Никифоров
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
С. Голяткин
ГОЛ! 3:2!
А. Базанов
Замена
А. Базанов
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
С. Лужков
️️️️
Р. Сурнев
Желтая карточка
А. Киселев
Желтая карточка
С. Нестеренко
ГОЛ! 3:1!
А. Фатуллаев
ГОЛ! 3:0!
А. Яркин
Пас отдал
Е. Луценко
17'
ГОЛ! 2:0!
Е. Луценко
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Голяткин
Пас отдал
А. Мурнин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
18
Антон Киселев
ВР
40
Антон Козорез
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Фельдман
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
99
Валерий Андроник
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
3-3-1-2
18
Киселев
2
Друковский
5
Кудинов
5
Нестеренко
8
Кочубей
80
Запояска
27
Мурнин
3
Голяткин
48
Луценко
22
Яркин
4-1-3-2
88
Синицын
22
Шабаев
5
Пятикопов
80
Качан
2
Федорив
15
Фатуллаев
2
Сурнев
21
Коробкин
9
Лешонок
99
Шевченко
9
Гаурачс
27
Мурнин
99
Андроник
99
Андроник
27
Мурнин
8
Кочубей
7
Бырлов
7
Бырлов
8
Кочубей
48
Луценко
10
Никифоров
10
Никифоров
48
Луценко
2
Сурнев
19
Лужков
19
Лужков
2
Сурнев
9
Лешонок
23
Киракосян
23
Киракосян
9
Лешонок
9
Гаурачс
11
Базанов
11
Базанов
9
Гаурачс
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Енисей
18
Александр Нечаев
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
26
Даниэль Балан
ПЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Фельдман
22
Александр Ковалев
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
18
Александр Нечаев
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
26
Даниэль Балан
ПЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
22
Александр Ковалев
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
Главный тренер
Сергей Фельдман
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Енисей
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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