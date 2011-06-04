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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - СКА-Хабаровск
Шинник - СКА-Хабаровск: обзор матча 04 июня 2011
Шинник
04.06.2011, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
67'
А. Сухов
25'
В. Запояска
38'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
М. Живновицкий
Замена
М. Живновицкий
️️️️
В. Никифоров
Замена
А. Катульский
️️️️
К. Скрыльников
Замена
А. Яркин
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
М. Поворов
ГОЛ! 1:2!
А. Сухов
Замена
А. Архипов
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
К. Дудченко
️️️️
В. Корытько
Замена
А. Нежелев
️️️️
Р. Григорян
ГОЛ! 0:2!
Е. Луценко
Желтая карточка
А. Саркисов
ГОЛ! 0:1!
В. Запояска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
36
Константин Скрыльников
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Шинник
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
СКА-Хабаровск
15
Максим Живновицкий
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
4-4-2
32
Ребров
13
Белецкий
2
Поворов
21
Катынсус
33
Сухов
20
Войдель
36
Скрыльников
28
Григорян
10
Корытько
11
Саркисов
81
Низамутдинов
3-2-3-1
40
Козорез
5
Кудинов
13
Семенов
5
Нестеренко
13
Семенов
10
Никифоров
27
Мурнин
80
Запояска
30
Трусевич
48
Луценко
36
Скрыльников
23
Катульский
23
Катульский
36
Скрыльников
28
Григорян
7
Нежелев
7
Нежелев
28
Григорян
10
Корытько
30
Дудченко
30
Дудченко
10
Корытько
81
Низамутдинов
26
Архипов
26
Архипов
81
Низамутдинов
48
Луценко
22
Яркин
22
Яркин
48
Луценко
10
Никифоров
15
Живновицкий
15
Живновицкий
10
Никифоров
Остались в запасе
Шинник
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Игорь Протасов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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