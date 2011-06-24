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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - СКА-Хабаровск
Урал - СКА-Хабаровск: обзор матча 24 июня 2011
Урал
24.06.2011, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
21'
П. Сикимич
31'
А. Чухлей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - СКА-Хабаровск
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Чухлей
Замена
А. Данцев
️️️️
Н. Сафрониди
Желтая карточка
И. Дранников
Замена
Е. Ятченко
️️️️
П. Сикимич
Замена
А. Киселев
️️️️
А. Семенов
Замена
М. Живновицкий
️️️️
В. Никифоров
Замена
П. Печенкин
️️️️
А. Бочков
Замена
С. Голяткин
️️️️
А. Семенов
Замена
И. Бырлов
️️️️
А. Мурнин
Желтая карточка
М. Трусевич
ГОЛ! 2:0!
А. Чухлей
ГОЛ! 1:0!
П. Сикимич
17'
Желтая карточка
Д. Балан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Урал
7
Александр Данцев
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Павел Печенкин
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
СКА-Хабаровск
18
Антон Киселев
ВР
7
Игорь Бырлов
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
3-3-2-1
22
Кот
34
Кацалапов
15
Новиков
58
Ойеволе
4
Дранников
25
Бочков
20
Чухлей
27
Шатов
14
Семакин
81
Сикимич
3-2-3-1
40
Козорез
26
Балан
13
Семенов
5
Кудинов
13
Семенов
10
Никифоров
30
Трусевич
80
Запояска
27
Мурнин
48
Луценко
25
Бочков
22
Печенкин
22
Печенкин
25
Бочков
70
Сафрониди
7
Данцев
7
Данцев
70
Сафрониди
81
Сикимич
97
Ятченко
97
Ятченко
81
Сикимич
20
Чухлей
10
Лунгу
10
Лунгу
20
Чухлей
27
Мурнин
7
Бырлов
7
Бырлов
27
Мурнин
10
Никифоров
15
Живновицкий
15
Живновицкий
10
Никифоров
13
Семенов
18
Киселев
18
Киселев
13
Семенов
13
Семенов
3
Голяткин
3
Голяткин
13
Семенов
Остались в запасе
Урал
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Игорь Протасов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча Урал - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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