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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - СКА-Хабаровск
Торпедо - СКА-Хабаровск: обзор матча 06 октября 2011
Торпедо
06.10.2011, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
39'
В. Хозин
46'
А. Малыгин
33'
А. Мурнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - СКА-Хабаровск
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Рылов
Желтая карточка
С. Клевинскас
Замена
Д. Большаков
️️️️
Е. Андреев
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Киселев
Замена
В. Запояска
️️️️
А. Семенов
Замена
И. Бырлов
️️️️
К. Кочубей
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
С. Нестеренко
Желтая карточка
А. Мурнин
ГОЛ! 2:1!
А. Малыгин
+1
Желтая карточка
Д. Балан
ГОЛ! 1:1!
В. Хозин
ГОЛ! 0:1!
А. Мурнин
Замена
Е. Андреев
️️️️
Н. Безлихотнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
18
Антон Киселев
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Фельдман
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Евгений Андреев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
99
Валерий Андроник
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
4-4-1-1
0
Клевинскас
44
Самсонов
6
Малыгин
2
Хозин
26
Чернышов
20
Стеклов
7
Белоусов
81
Бондаренко
10
Рылов
90
Безлихотнов
13
Дорожкин
3-2-2-1-1
40
Козорез
13
Семенов
5
Нестеренко
13
Семенов
26
Балан
10
Никифоров
8
Кочубей
27
Мурнин
3
Голяткин
48
Луценко
90
Безлихотнов
15
Андреев
15
Андреев
90
Безлихотнов
Андреев
9
Большаков
9
Большаков
Андреев
10
Рылов
8
Васильев
8
Васильев
10
Рылов
13
Дорожкин
87
Саталкин
87
Саталкин
13
Дорожкин
8
Кочубей
7
Бырлов
7
Бырлов
8
Кочубей
18
Киселев
18
Нечаев
18
Нечаев
18
Киселев
13
Семенов
80
Запояска
80
Запояска
13
Семенов
Остались в запасе
Торпедо
СКА-Хабаровск
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
2
Владимир Друковский
ЦЗ
99
Валерий Андроник
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Фельдман
Остались в запасе
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Остались в запасе
2
Владимир Друковский
ЦЗ
99
Валерий Андроник
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Сергей Фельдман
Статистика матча Торпедо - СКА-Хабаровск
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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