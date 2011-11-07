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Вячеслав Запояска
Статистика
Вячеслав Запояска - статистика
Завершил карьеру
24 августа 1980 (46), Харьков
#80 | Полузащитник
170 см | 70 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
31
6
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
07.11.2011
Оренбург
1' - 90'
66'
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
04.11.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
2 : 0
27.10.2011
СКА-Хабаровск
1' - 54'
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
17.10.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
14.10.2011
Шинник
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
2 : 1
06.10.2011
СКА-Хабаровск
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
25.09.2011
Cибирь
1' - 90'
41'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
4 : 3
22.09.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Факел
2 : 2
15.09.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Химки
2 : 1
12.09.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
33'
Россия. ФНЛ, 26 тур
СКА-Хабаровск
0 : 5
06.09.2011
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
29.08.2011
Торпедо Вл
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
2 : 0
11.07.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
19'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Оренбург
2 : 3
27.06.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
50'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Урал
2 : 0
24.06.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.06.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Динамо Бр
0 : 2
07.06.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Шинник
1 : 2
04.06.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
25'
Россия. ФНЛ, 12 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
27.05.2011
Торпедо
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
24.05.2011
Балтика
1' - 90'
38'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Енисей
3 : 0
15.05.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
07.05.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
04.05.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо Вл
3 : 1
25.04.2011
СКА-Хабаровск
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
18.04.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
0 : 0
07.04.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
21'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Мордовия
2 : 1
04.04.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
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