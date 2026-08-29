Дивееву грозит длительная дисквалификация

Эксперт по судейству Анатолий Синяев высказался об удалении игрока «Зенита» Игоря Дивеева в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Дивеев получил прямую красную карточку за удар соперника в грудь.

«Дивеев прописал двоечку. Заслуженно получил красную.

Но Фролов после монитора удаляет за «серьезное нарушение правил». Как?! Когда мяч уже черт знает где. Это агрессивное поведение.

Надеюсь, в протокол внесут корректно. За агрессивное поведение обычно дают больше игр», – написал Синяев.