Дивееву грозит длительная дисквалификация

Эксперт по судейству Анатолий Синяев высказался об удалении игрока «Зенита» Игоря Дивеева в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).
Дивеев получил прямую красную карточку за удар соперника в грудь.
«Дивеев прописал двоечку. Заслуженно получил красную.
Но Фролов после монитора удаляет за «серьезное нарушение правил». Как?! Когда мяч уже черт знает где. Это агрессивное поведение.
Надеюсь, в протокол внесут корректно. За агрессивное поведение обычно дают больше игр», – написал Синяев.
- Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.
- 11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.
- «Зенит» отстает от первого места на три очка.
Источник: телеграм-канал Анатолия Синяева