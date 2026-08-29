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Дивееву грозит длительная дисквалификация

29 августа, 20:24
8

Эксперт по судейству Анатолий Синяев высказался об удалении игрока «Зенита» Игоря Дивеева в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Дивеев получил прямую красную карточку за удар соперника в грудь.

«Дивеев прописал двоечку. Заслуженно получил красную.

Но Фролов после монитора удаляет за «серьезное нарушение правил». Как?! Когда мяч уже черт знает где. Это агрессивное поведение.

Надеюсь, в протокол внесут корректно. За агрессивное поведение обычно дают больше игр», – написал Синяев.

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Источник: телеграм-канал Анатолия Синяева
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь
Комментарии (8)
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Цугундeр
1788025267
Всосёте.)) Или мужик не имеет права на провокацию ответить?)
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alefreddy
1788026352
отмажут одну дадут
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Strige
1788026800
Дядя Миллер решит вопрос.. как обычно )
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paracetamol
1788030785
А я отвечу, что красную нужно показать свистуну за то, что не увидел провокацию занюханного грузина (или не захотел увидеть). Это не судью, а муляж судьи, посмешище!
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Интерес
1788033825
Не дадут.Почему? Потому что судья своими странными действиями не пресёк начало конфликта.
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