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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - СКА-Хабаровск
Луч - СКА-Хабаровск: обзор матча 11 июля 2011
Луч
11.07.2011, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
38'
Р. Славнов
50'
А. Алхазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - СКА-Хабаровск
Вторая желтая
Ю. Газинский
Желтая карточка
Д. Кудинов
Желтая карточка
Д. Балан
Желтая карточка
А. Купчин
Замена
А. Купчин
️️️️
В. Друковский
Замена
А. Яркин
️️️️
А. Мурнин
ГОЛ! 2:0!
А. Алхазов
Замена
А. Алхазов
️️️️
Д. Васильев
Замена
К. Кочубей
️️️️
А. Семенов
Желтая карточка
Ю. Газинский
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
В. Свежов
ГОЛ! 1:0!
Р. Славнов
19'
Желтая карточка
В. Запояска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
20
Дмитрий Васильев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Луч
13
Александр Алхазов
ЦФ
СКА-Хабаровск
5
Антон Купчин
ПЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
3-2-3-1
19
Степанов
5
Кристич
23
Могилевский
14
Альмирон
2
Кренделев
25
Семочко
18
Газинский
6
Свежов
4
Славнов
20
Васильев
3-2-3-1
1
Шамрин
2
Друковский
13
Семенов
5
Кудинов
13
Семенов
10
Никифоров
27
Мурнин
80
Запояска
30
Трусевич
48
Луценко
20
Васильев
13
Алхазов
13
Алхазов
20
Васильев
13
Семенов
8
Кочубей
8
Кочубей
13
Семенов
27
Мурнин
22
Яркин
22
Яркин
27
Мурнин
2
Друковский
5
Купчин
5
Купчин
2
Друковский
Остались в запасе
Луч
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Игорь Протасов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча Луч - СКА-Хабаровск
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Динамо
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