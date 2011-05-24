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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Балтика
СКА-Хабаровск - Балтика: обзор матча 24 мая 2011
СКА-Хабаровск
24.05.2011, вторник, 12:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
38'
В. Запояска
68'
Л. Кантонистов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Балтика
Замена
Д. Майкич
️️️️
Д. Голубов
Желтая карточка
Д. Кудинов
Замена
Ю. Роденков
️️️️
С. Терехов
Замена
М. Живновицкий
️️️️
И. Бырлов
Замена
А. Киселев
️️️️
А. Семенов
ГОЛ! 1:1!
Л. Кантонистов
Замена
И. Завалий
️️️️
А. Гонежуков
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
А. Тринитацкий
Желтая карточка
В. Никифоров
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Яркин
ГОЛ! 1:0!
В. Запояска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
СКА-Хабаровск
18
Антон Киселев
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
15
Максим Живновицкий
ЦП
Балтика
4
Даниель Майкич
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
3-2-3-2
40
Козорез
5
Нестеренко
13
Семенов
5
Кудинов
2
Недорезов
13
Семенов
7
Бырлов
80
Запояска
27
Мурнин
48
Луценко
22
Яркин
4-4-2
1
Колинько
85
Попов
77
Куканос
55
Крючков
32
Терехов
18
Рафальскис
35
Романович
78
Кантонистов
10
Тринитацкий
85
Голубов
20
Гонежуков
22
Яркин
10
Никифоров
10
Никифоров
22
Яркин
7
Бырлов
15
Живновицкий
15
Живновицкий
7
Бырлов
13
Семенов
18
Киселев
18
Киселев
13
Семенов
85
Голубов
4
Майкич
4
Майкич
85
Голубов
20
Гонежуков
17
Завалий
17
Завалий
20
Гонежуков
10
Тринитацкий
28
Мамаев
28
Мамаев
10
Тринитацкий
32
Терехов
93
Роденков
93
Роденков
32
Терехов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Балтика
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Балтика
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
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