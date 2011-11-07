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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Оренбург
СКА-Хабаровск - Оренбург: обзор матча 07 ноября 2011
СКА-Хабаровск
07.11.2011, понедельник, 08:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
23'
Е. Луценко
62'
А. Яркин
82'
М.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Оренбург
Замена
М. Живновицкий
️️️️
А. Яркин
ГОЛ! 2:1!
М.
Пас отдал
М. Шогенов
Замена
Н. Иванников
️️️️
М. Канаев
Замена
А. Нечаев
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
М. Канаев
Желтая карточка
В. Запояска
Замена
М.
️️️️
Д. Вукобратович
Замена
А. Киселев
️️️️
К. Кочубей
ГОЛ! 2:0!
А. Яркин
Замена
Д. Кленкин
️️️️
А. Малых
Замена
Э. Кале
️️️️
В. Булыга
Замена
К. Кочубей
️️️️
В. Андроник
ГОЛ! 1:0!
Е. Луценко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
99
Валерий Андроник
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
8
Константин Низовцев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
10
Алексей Баранов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
СКА-Хабаровск
79
Максим Счастливцев
ВР
18
Антон Киселев
ВР
15
Максим Живновицкий
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
25
Никита Жданкин
ПЗ
80
Моасир
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
3-2-3-2
40
Козорез
13
Семенов
5
Кудинов
5
Нестеренко
10
Никифоров
26
Балан
99
Андроник
27
Мурнин
80
Запояска
48
Луценко
22
Яркин
4-1-3-2
16
Мусин
12
Малых
10
Парняков
15
Андреев
2
Полуяхтов
17
Канаев
8
Низовцев
8
Шогенов
10
Булыга
4
Вукобратович
10
Баранов
22
Яркин
15
Живновицкий
15
Живновицкий
22
Яркин
48
Луценко
18
Нечаев
18
Нечаев
48
Луценко
99
Андроник
8
Кочубей
8
Кочубей
99
Андроник
Кочубей
18
Киселев
18
Киселев
Кочубей
4
Вукобратович
80
80
4
Вукобратович
12
Малых
4
Кленкин
4
Кленкин
12
Малых
17
Канаев
7
Иванников
7
Иванников
17
Канаев
10
Булыга
7
Элтон Кале
7
Элтон Кале
10
Булыга
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Оренбург
79
Максим Счастливцев
ВР
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
1
Федор Бурдыкин
ВР
25
Никита Жданкин
ПЗ
5
Зоран Кнежевич
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
79
Максим Счастливцев
ВР
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
25
Никита Жданкин
ПЗ
5
Зоран Кнежевич
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Оренбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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