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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - СКА-Хабаровск
Оренбург - СКА-Хабаровск: обзор матча 27 июня 2011
Оренбург
27.06.2011, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск
18'
А. Малых
46'
А. Олейник
7'
А. Мурнин
50'
В. Запояска (П)
88'
В. Никифоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
А. Козорез
ГОЛ! 2:3!
В. Никифоров
Замена
А. Семенов
️️️️
Е. Луценко
Вторая желтая
С. Голяткин
Замена
А. Гаглоев
️️️️
А. Олейник
Замена
В. Кулешов
️️️️
Н. Жданкин
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Семенов
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Киселев
Желтая карточка
С. Голяткин
Желтая карточка
Д. Андреев
Замена
Д. Андреев
️️️️
С. Прокофьев
Вторая желтая
М. Шогенов
Желтая карточка
М. Шогенов
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Запояска
ГОЛ! 2:1!
А. Олейник
Замена
Н. Иванов
️️️️
К. Ахмедов
Замена
В. Друковский
️️️️
А. Купчин
ГОЛ! 1:1!
А. Малых
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Мурнин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
32
Антон Смыслов
ВР
22
Сергей Дымов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
11
Александр Скворцов
ОП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
18
Антон Киселев
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Оренбург
16
Антон Лабутин
ВР
6
Николай Иванов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Алексей Баранов
ЦФ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
99
Валерий Андроник
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
4-1-3-2
32
Смыслов
12
Малых
22
Дымов
10
Парняков
25
Жданкин
11
Скворцов
3
Ахмедов
8
Шогенов
8
Низовцев
27
Олейник
11
Прокофьев
3-2-2-1-1
40
Козорез
26
Балан
5
Купчин
5
Кудинов
13
Семенов
10
Никифоров
80
Запояска
27
Мурнин
3
Голяткин
48
Луценко
3
Ахмедов
6
Иванов
6
Иванов
3
Ахмедов
27
Олейник
11
Гаглоев
11
Гаглоев
27
Олейник
11
Прокофьев
15
Андреев
15
Андреев
11
Прокофьев
25
Жданкин
7
Кулешов
7
Кулешов
25
Жданкин
18
Киселев
18
Нечаев
18
Нечаев
18
Киселев
5
Купчин
2
Друковский
2
Друковский
5
Купчин
48
Луценко
13
Семенов
13
Семенов
48
Луценко
13
Семенов
30
Трусевич
30
Трусевич
13
Семенов
Остались в запасе
Оренбург
СКА-Хабаровск
10
Алексей Баранов
ЦФ
16
Антон Лабутин
ВР
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
22
Александр Яркин
ЦФ
99
Валерий Андроник
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
Главный тренер
Игорь Протасов
Остались в запасе
10
Алексей Баранов
ЦФ
16
Антон Лабутин
ВР
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Остались в запасе
22
Александр Яркин
ЦФ
99
Валерий Андроник
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча Оренбург - СКА-Хабаровск
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Газовик
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