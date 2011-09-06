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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Луч
СКА-Хабаровск - Луч: обзор матча 06 сентября 2011
СКА-Хабаровск
06.09.2011, вторник, 12:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 5
Завершен
Луч
41'
Ю. Газинский
51'
Д. Семочко
54'
А. Алхазов
56'
А. Алхазов
61'
А. Алхазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Луч
ГОЛ! 0:5!
А. Алхазов
ГОЛ! 0:4!
А. Алхазов
ГОЛ! 0:3!
А. Алхазов
ГОЛ! 0:2!
Д. Семочко
Замена
А. Алхазов
️️️️
В. Свежов
ГОЛ! 0:1!
Ю. Газинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
18
Максим Федоров
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
29
Карэн Оганян
ЦФ
СКА-Хабаровск
79
Максим Счастливцев
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
99
Валерий Андроник
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
20
Алан Кусов
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-2-3-2
40
Козорез
2
Друковский
5
Кудинов
13
Семенов
10
Никифоров
26
Балан
18
Нечаев
27
Мурнин
30
Трусевич
48
Луценко
22
Яркин
3-2-4-1
70
Котляров
5
Кристич
14
Альмирон
2
Засеев
25
Семочко
3
Удалый
4
Славнов
6
Свежов
18
Газинский
18
Федоров
29
Оганян
6
Свежов
13
Алхазов
13
Алхазов
6
Свежов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Луч
99
Валерий Андроник
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
79
Максим Счастливцев
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
20
Алан Кусов
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
69
Денис Дедечко
ЦП
Остались в запасе
99
Валерий Андроник
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
79
Максим Счастливцев
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
20
Алан Кусов
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
69
Денис Дедечко
ЦП
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Луч
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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