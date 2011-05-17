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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Балтика
Факел - Балтика: обзор матча 17 мая 2011
Факел
17.05.2011, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 3
Завершен
Балтика
30'
О. Герасименко (П)
75'
И. Логуа
20'
Д. Голубов
25'
А. Гонежуков (П)
67'
А. Гонежуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Балтика
Замена
В. Магомедов
️️️️
А. Гонежуков
Желтая карточка
Д. Шестаков
Замена
Е. Крыштафович
️️️️
А. Тринитацкий
ГОЛ! 2:3!
И. Логуа
Желтая карточка
А. Куканос
Замена
С. Гаврилов
️️️️
С. Хабаров
Замена
Д. Шестаков
️️️️
А. Бураков
Замена
Ю. Роденков
️️️️
С. Терехов
ГОЛ! 1:3!
А. Гонежуков
Вторая желтая
О. Герасименко
Желтая карточка
В. Алундерис
Замена
И. Логуа
️️️️
С. Васильев
Замена
С. Егоров
️️️️
Д. Рустан
Желтая карточка
В. Крючков
Замена
В. Алундерис
️️️️
В. Крючков
Желтая карточка
Д. Рустан
Желтая карточка
А. Гонежуков
Желтая карточка
А. Тринитацкий
Желтая карточка
О. Герасименко
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Герасименко
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Гонежуков
Желтая карточка
С. Хабаров
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Голубов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
30
Максим Кликин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
17
Дэнис Рустан
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
30
Олег Герасименко
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Факел
7
Ираклий Логуа
ПЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
21
Дмитрий Шестаков
АП
58
Сергей Егоров
ПП
Балтика
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
3-5-2
30
Кликин
19
Михалев
2
Колесников
8
Черкес
27
Бураков
17
Рустан
31
Васильев
44
Клопков
20
Хабаров
32
Козлов
30
Герасименко
4-4-2
1
Колинько
32
Терехов
77
Куканос
55
Крючков
85
Попов
18
Рафальскис
78
Кантонистов
35
Романович
10
Тринитацкий
85
Голубов
20
Гонежуков
31
Васильев
7
Логуа
7
Логуа
31
Васильев
20
Хабаров
99
Гаврилов
99
Гаврилов
20
Хабаров
27
Бураков
21
Шестаков
21
Шестаков
27
Бураков
17
Рустан
58
Егоров
58
Егоров
17
Рустан
20
Гонежуков
13
Магомедов
13
Магомедов
20
Гонежуков
10
Тринитацкий
5
Крыштафович
5
Крыштафович
10
Тринитацкий
55
Крючков
14
Алундерис
14
Алундерис
55
Крючков
32
Терехов
93
Роденков
93
Роденков
32
Терехов
Остались в запасе
Факел
Балтика
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Факел - Балтика
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
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1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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