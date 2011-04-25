|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2011
|76' -90'
|1:0
|Торпедо (Москва)
|27.10.2011
|89' -90'
|Химки (Химки)
|1:2
|22.08.2011
|31' -90'
|1:1
|Мордовия (Саранск)
|66'
|09.08.2011
|61' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|0:3
|24.05.2011
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|17.05.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:3
|Балтика (Калининград)
|14.05.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|07.05.2011
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|04.05.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|25.04.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|18.04.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|15.04.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|07.04.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|04.04.2011
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Факел (Воронеж)