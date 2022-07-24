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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 24 июля 2022
Локомотив
24.07.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Ростов
35'
А. Миранчук (П)
90+4'
К. Марадишвили
4'
Н. Комличенко
88'
Д. Уткин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Ростов
Желтая карточка
Д. Куликов
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
К. Марадишвили
Пас отдал
Д. Живоглядов
90'
+4
Желтая карточка
Т. Едвай
90'
+2
88'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уткин
Пас отдал
Д. Глебов
84'
Замена
А. Лангович
️️️️
А. Сильянов
Замена
И. Игнатьев
️️️️
А. Миранчук
83'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
В. Изидор
83'
79'
Замена
В. Мелехин
️️️️
Д. Прохин
78'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Полоз
72'
Замена
К. Щетинин
️️️️
А. Миронов
Замена
Д. Куликов
️️️️
Ф. Камано
68'
65'
Желтая карточка
А. Миронов
Вторая желтая
А. Бека-Бека
65'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
М. Ненахов
64'
Желтая карточка
А. Бека-Бека
50'
46'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Р. Тугарев
Замена
С. Магкеев
️️️️
Л. Фассон
46'
Желтая карточка
А. Миранчук
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Миранчук
35'
34'
Желтая карточка
Д. Прохин
30'
Желтая карточка
Д. Полоз
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Комличенко
Пас отдал
Д. Уткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
24
Максим Ненахов
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Роман Тугарев
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-2-2-1
53
Худяков
24
Ненахов
4
Едвай
3
Фассон
27
Живоглядов
6
Баринов
40
Камано
6
Бека-Бека
21
Миранчук
9
Керк
18
Изидор
4-1-3-1-1
30
Песьяков
45
Сильянов
55
Осипенко
27
Прохин
23
Чернов
15
Глебов
8
Тугарев
47
Уткин
8
Миронов
7
Полоз
27
Комличенко
24
Ненахов
21
Тикнизян
21
Тикнизян
24
Ненахов
3
Фассон
27
Магкеев
27
Магкеев
3
Фассон
40
Камано
25
Куликов
25
Куликов
40
Камано
18
Изидор
22
Марадишвили
22
Марадишвили
18
Изидор
21
Миранчук
18
Игнатьев
18
Игнатьев
21
Миранчук
8
Миронов
10
Щетинин
10
Щетинин
8
Миронов
45
Сильянов
87
Лангович
87
Лангович
45
Сильянов
27
Прохин
4
Мелехин
4
Мелехин
27
Прохин
8
Тугарев
19
Байрамян
19
Байрамян
8
Тугарев
7
Полоз
69
Голенков
69
Голенков
7
Полоз
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
30
Никита Медведев
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Серей Цыганок
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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