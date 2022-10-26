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    Йозеф Циннбауэр

    Тренер
    Имя Йозеф
    Фамилия Циннбауэр
    Гражданство Германия
    Дата рождения 1 мая 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Локомотив 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.08.2022 Пари НН 2 : 0 Локомотив
    14.09.2022 Локомотив 2(3) : 2(1) Краснодар
    28.09.2022 Химки 0 : 5 Локомотив
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