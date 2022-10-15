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    «Локомотив» мог уволить Цорна и Циннбауэра из-за троллинга Ротенбергом президента «РЖД»

    Журналист «Известий» Алексей Фомин сообщил, что «Локомотив» мог принять решение об увольнении высшего руководства на эмоциях.

    • На прошлой неделе клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. На этой неделе ушел председатель совета директоров Александр Плутник.

    «В том-то и дело, что не заранее было принято решение. А по звонку Плутнику во время матча с «Сочи» от серьeзных лиц.

    Существует даже версия, что глава «РЖД» Олег Белозeров психанул, когда его Борис Романович Ротенберг начал троллить смсками или ватсапом в стиле «Как я тебя уделал?» – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Фомина

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