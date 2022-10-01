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    Циннбауэр: «Чувствую поддержку от игроков «Локомотива». Они плотно стоят за меня»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4).

    — Ощущаете ли вы доверие от руководства?

    — К сожалению, не могу сказать за свою голову. Но я чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня. Команда показала, как могла играть в концовке. Возможно, игроки расслабились после матча с «Химками». Но я предупреждал об этом игроков. Говорил, что «Урал» серьезный соперник.

    • Циннбауэр в «Локомотиве» с лета.
    • Команда идет в РПЛ 12-й.
    • У «Локомотива» 4 поражения в РПЛ подряд.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    01.10.2022 22:08
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Аvеngеr 1 час назад

      — У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?» — Да-а... исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я ПОДДержку к потерпевшему, что кушать не могу» (хф Мимино)

      1
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      Рейтинг: +1404

      Loko_Roma 2 часа назад

      Таких упоротых нахлебников даже среди циган найти сложно

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1320

      balam 2 часа назад

      во кадр!бессовестный какой то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2648

      фанат джигурды 2 часа назад

      Значит там вся команда пилит бабло. И зачем чемпионату такая команда?

      3
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      Рейтинг: +19983

      derrik2000 2 часа назад

      " Но я чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня. Команда показала, как могла играть в концовке."

      ))))))))))))))))))))
      Да игроки Урала видели себя в концовке за праздничным столом, потому два гола и пропустили.
      Ссы в глаза - божья оса...

      3
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      Рейтинг: +2648

      фанат джигурды > derrik2000 2 часа назад

      Я тоже с этого поржал))))))))))))))

      Мне один случай напомнило.
      Работал я на одном заводе 2 с половиной года. Политика этого известного евробренда была на каждом углу орать: "Мы лучшие, мы лидеры и т.д."
      Заявили они заводскую команду на один турнир по большому футболу.
      Проигрывают они одной команде 2:12, закончив 1-й тайм 0:10.
      По этому поводу они написали в заводском инфоуглу:
      "Начало матча нашей команде не задалось, но во 2-м тайме наши ребята выровняли игру и даже превосходили соперника во владении мячом. Забили два прекраснейших гола." Это не соперник доигрывал)))
      Но и это ещё не всё. Было 8 команд. За 4 тура до финиша стал понятен победитель, ну и остальные просто не хотели заморачиваться- не являлись на игры., получая 0:3.
      "Наши реб

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      Рейтинг: +19983

      derrik2000 > фанат джигурды 2 часа назад

      Где продолжение!!! Я аж увлёкся читая. )

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      Рейтинг: +2648

      фанат джигурды > derrik2000 1 час назад

      Долго писать)))

      Вкратце: Они обыграли 2 команды игравшие ввосьмером(!) и вдевятером(!), потому что не все игроки соперников успевали на матчи после работы. Они победили 1 раз, пробив 4 пенальти.
      Они проигрывали 0:10, два по 0:7, 0:5, 0:4...
      После каждого из этих матчей были посты "Играли лучше, молодцы, а соперникам просто повезло".
      В 2018-м лето было ужасное, чтоб хоть как-то скрасить пропадающий отпуск, я пару их матчей глянул на ютубе)))
      Их выносили в одну калитку, лишь благодаря вратарю счета в каждом матче не были двузначным)))))))

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      Рейтинг: +2648

      фанат джигурды > derrik2000 1 час назад

      А в том посте почему-то не влезло "Наши ребята выдали прекрасную серию из четырёх побед подряд, не пропустив при этом ни одного мяча. Молодцы!!!"

      1
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      Рейтинг: +19983

      derrik2000 > фанат джигурды 1 час назад

      "А в том посте почему-то не влезло"

      Дык, сейчас "главные на сайте" стали работать для малолеток, которые двух слов связать не могут.
      А уж 6-7 сложных (более 4 слов) предложений прочитать???
      Не-а! Мы не хотим: на смартфоне хватает трёх слов.
      Потому и стали комментарии "ободранные". (((

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      Рейтинг: +19983

      derrik2000 > фанат джигурды 1 час назад

      Посмеялся. Благодарю за чудный вечер. )

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      Рейтинг: +10188

      R_a_i_n > фанат джигурды 56 минут назад

      даёшь проду

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