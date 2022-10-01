Циннбауэр: «Чувствую поддержку от игроков «Локомотива». Они плотно стоят за меня»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4).

— Ощущаете ли вы доверие от руководства?

— К сожалению, не могу сказать за свою голову. Но я чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня. Команда показала, как могла играть в концовке. Возможно, игроки расслабились после матча с «Химками». Но я предупреждал об этом игроков. Говорил, что «Урал» серьезный соперник.