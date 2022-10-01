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  • Циннбауэр: «Чувствую поддержку от игроков «Локомотива». Они плотно стоят за меня»

Циннбауэр: «Чувствую поддержку от игроков «Локомотива». Они плотно стоят за меня»

1 октября 2022, 22:08
9

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4).

— Ощущаете ли вы доверие от руководства?

— К сожалению, не могу сказать за свою голову. Но я чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня. Команда показала, как могла играть в концовке. Возможно, игроки расслабились после матча с «Химками». Но я предупреждал об этом игроков. Говорил, что «Урал» серьезный соперник.

  • Циннбауэр в «Локомотиве» с лета.
  • Команда идет в РПЛ 12-й.
  • У «Локомотива» 4 поражения в РПЛ подряд.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Урал Циннбауэр Йозеф
Комментарии (9)
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derrik2000
1664651725
" Но я чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня. Команда показала, как могла играть в концовке." )))))))))))))))))))) Да игроки Урала видели себя в концовке за праздничным столом, потому два гола и пропустили. Ссы в глаза - божья оса...
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фанат джигурды
1664651737
Значит там вся команда пилит бабло. И зачем чемпионату такая команда?
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balam
1664651779
во кадр!бессовестный какой то
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Loko_Roma
1664652049
Таких упоротых нахлебников даже среди циган найти сложно
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Красногорск_Фан
1664691726
Наверно на немецком говорил и без переводчика))) и никто ни гхыра не понял как и все 10 туров.
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