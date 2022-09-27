«Локомотив» объявил о назначении южноафриканца Давидса ассистентом Циннбауэра

Лучше бы Эдгара Давидса позвали. Толку больше было бы)))
Фадлу Давидс из ЮАР стал помощником главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра.
«Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьeзного представителя российского футбола. Московский «Локомотив» хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето.
Я пришeл сюда для того, чтобы помочь команде добиться успеха в ближайшем будущем», – сказал Давидс.
- Давидс с 2019 по 2022-й год работал в «Орландо Пайретс» из ЮАР.
- Он был ассистентом Циннбауэра в клубе с 2019 по 2021-й год.
- «Локомотив» идет на 12-м месте в РПЛ.