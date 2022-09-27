Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» объявил о назначении южноафриканца Давидса ассистентом Циннбауэра

«Локомотив» объявил о назначении южноафриканца Давидса ассистентом Циннбауэра

27 сентября 2022, 20:12
2

Фадлу Давидс из ЮАР стал помощником главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра.

«Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьeзного представителя российского футбола. Московский «Локомотив» хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето.

Я пришeл сюда для того, чтобы помочь команде добиться успеха в ближайшем будущем», – сказал Давидс.

  • Давидс с 2019 по 2022-й год работал в «Орландо Пайретс» из ЮАР.
  • Он был ассистентом Циннбауэра в клубе с 2019 по 2021-й год.
  • «Локомотив» идет на 12-м месте в РПЛ.

Еще по теме:
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ 2
«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита» 5
Опубликовано фото Мостового в форме «Локомотива» 10
Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Циннбауэр Йозеф
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vmonomah17
1664298895
Лучше бы Эдгара Давидса позвали. Толку больше было бы)))
Ответить
zigbert
1664305769
Теперь Циннбауэру есть на кого опереться.
Ответить
Главные новости
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
1
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
1
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
6
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
8
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
4
Все новости
Все новости
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
6
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
8
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
4
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
3
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
5
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
3
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
1
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
22
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
13
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+