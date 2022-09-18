Циннбауэр объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Спартаку»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

«Первый тайм команда выпала из игры. Облегчили игру сопернику, им легко было находить эти решения. Второй тайм команда сыграла лучше, но мы не смогли воплотить моменты в голы.

По второму тайму упрeков к своей команде у меня нет. Первый тайм надо проанализировать, такое происходить не должно», – заявил Циннбауэр.