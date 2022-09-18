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    Циннбауэр объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Спартаку»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

    «Первый тайм команда выпала из игры. Облегчили игру сопернику, им легко было находить эти решения. Второй тайм команда сыграла лучше, но мы не смогли воплотить моменты в голы.

    По второму тайму упрeков к своей команде у меня нет. Первый тайм надо проанализировать, такое происходить не должно», – заявил Циннбауэр.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17523

      житель СПб 2 минуты назад

      Почему? Да потому, что тренер команды - ТЫ!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17172

      Cleaner 6 минут назад

      Да потому, что в Локомотиве идет ГРАНДИОЗНЫЙ БАБЛОПИЛЕЖ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2596

      фанат джигурды 8 минут назад

      Первый тайм надо проанализировать, такое происходить не должно», – заявил Циннбауэр.

      Надеюсь, ты анализировать уже будешь на бирже труда!

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      Рейтинг: +19847

      derrik2000 22 минуты назад

      Он, как Шура Балаганов в кабинете председателя райисполкома пересказывал содержание брошюры "Мятеж на Очакове", пересказал кратко содержание матча.
      Вот фуфлогон, а?
      Наверное, немцы воспользовались ситуацией с СВО и его " на ридну Германщину" категорически не пуЩЩаютЬ, чтобы там чего-нибудь не "натренировал".
      )))))

      0
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      Рейтинг: +285

      Мася_1989 26 минут назад

      Потому что в команде полностью отсутствует тренерская мысль. Бей-беги. Хотя и для этой простейшей схемы элементарно нет физики. Ну тут будет успехом запрыгнуть в десятку по итогам сезона.

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      Рейтинг: +5541

      Красногорск_Фан 29 минут назад

      "Первый тайм про анал" хорошо сказал. самокритично. нахрен тренер если команда на тайм из игры выпадает которая и так на дне

      2
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      Рейтинг: +17944

      DVOK68 32 минуты назад

      Чемодан-аэропорт-дом.

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