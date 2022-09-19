Червиченко объяснил, за счет чего «Спартак» победил «Локомотив»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат воскресного дерби с «Локомотивом».
- Спартаковцы выиграли со счетом 1:0.
- Победный гол в активе Александра Соболева.
– «Спартак» выглядел хорошо. Считаю, сработал ход Абаскаля, который одновременно выпустил с первых минут Соболева и Николсона. Плюс еще Промес. Это трио стало сразу давить.
«Локо», видимо, не был готов к такому раскладу, в итоге дрогнул. Красно-белые закономерно повели в счете, могли развить успех до перерыва.
Железнодорожники в первом тайме вообще не впечатлили. Да, есть качественные исполнители. Но в составе этой команды они ничего героического не показали.
– Значит, «Спартак» наиграл на победу?
– Думаю, да.
Источник: «Спорт-Экспресс»