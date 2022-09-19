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  • Червиченко объяснил, за счет чего «Спартак» победил «Локомотив»

Червиченко объяснил, за счет чего «Спартак» победил «Локомотив»

19 сентября 2022, 12:59
13

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат воскресного дерби с «Локомотивом».

  • Спартаковцы выиграли со счетом 1:0.
  • Победный гол в активе Александра Соболева.

– «Спартак» выглядел хорошо. Считаю, сработал ход Абаскаля, который одновременно выпустил с первых минут Соболева и Николсона. Плюс еще Промес. Это трио стало сразу давить.

«Локо», видимо, не был готов к такому раскладу, в итоге дрогнул. Красно-белые закономерно повели в счете, могли развить успех до перерыва.

Железнодорожники в первом тайме вообще не впечатлили. Да, есть качественные исполнители. Но в составе этой команды они ничего героического не показали.

– Значит, «Спартак» наиграл на победу?

– Думаю, да.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Червиченко Андрей
Комментарии (13)
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oyabun
1663582655
Редкий адекватный коммент от Червиченко.
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Freyd
1663583091
Удивлен!Если не сказать больше.
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vladimir-7
1663584631
Паровоз пыхтел, пыхтел и привез себе гол, вот и всё.
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derrik2000
1663589495
После того, как был известен окончательный счёт на табло, кто только не отписывался. что Спартак победил заслуженно. Херня это всё! Тогда получается, что Торпедо ЗАСЛУЖЕННО победило ЦСКА??? Там МОМЕНТИЩ было у армейцев - вагон и маленькая тележка, но не пёрло В ТОТ ДЕНЬ им. НЕ ПЁРЛО! А если бы паровозы реализовали ну, если не два, а хотя бы один выход один на один к нашим воротам, что бы тогда говорили??? П.и.з.добольство-славословие в адрес победившей команды ПОСЛЕ матча, когда уже ничего не исправить - любимое дело околофутбольных "Шпециалистов". СМОТРЕТЬ МАТЧ НУЖНО БЫЛО! Нынешним колхозникам в КБ-форме просто повезло. Этим своим выводом я нисколько не оспариваю факт того, что Локо - это вообще что-то безобразное. Но на ничью набегали.
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