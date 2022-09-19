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    Червиченко объяснил, за счет чего «Спартак» победил «Локомотив»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат воскресного дерби с «Локомотивом».

    • Спартаковцы выиграли со счетом 1:0.
    • Победный гол в активе Александра Соболева.

    – «Спартак» выглядел хорошо. Считаю, сработал ход Абаскаля, который одновременно выпустил с первых минут Соболева и Николсона. Плюс еще Промес. Это трио стало сразу давить.

    «Локо», видимо, не был готов к такому раскладу, в итоге дрогнул. Красно-белые закономерно повели в счете, могли развить успех до перерыва.

    Железнодорожники в первом тайме вообще не впечатлили. Да, есть качественные исполнители. Но в составе этой команды они ничего героического не показали.

    – Значит, «Спартак» наиграл на победу?

    – Думаю, да.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25717

      vladimir-7 6 минут назад

      Паровоз пыхтел, пыхтел и привез себе гол, вот и всё.

      0
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      Рейтинг: +1295

      Freyd 31 минуту назад

      Удивлен!Если не сказать больше.

      2
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      Рейтинг: +387

      Лицом_на_клаве 32 минуты назад

      Просто проводницы нынче это низ Пердива, а хряки низ Премьеры. Разница ощутимая. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1295

      Freyd > Лицом_на_клаве 31 минуту назад

      Гы-Гы ты здоров?

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      Рейтинг: +32805

      oyabun 39 минут назад

      Редкий адекватный коммент от Червиченко.

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