Червиченко объяснил, за счет чего «Спартак» победил «Локомотив»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат воскресного дерби с «Локомотивом».

Спартаковцы выиграли со счетом 1:0.

Победный гол в активе Александра Соболева.

– «Спартак» выглядел хорошо. Считаю, сработал ход Абаскаля, который одновременно выпустил с первых минут Соболева и Николсона. Плюс еще Промес. Это трио стало сразу давить.

«Локо», видимо, не был готов к такому раскладу, в итоге дрогнул. Красно-белые закономерно повели в счете, могли развить успех до перерыва.

Железнодорожники в первом тайме вообще не впечатлили. Да, есть качественные исполнители. Но в составе этой команды они ничего героического не показали.

– Значит, «Спартак» наиграл на победу?

– Думаю, да.