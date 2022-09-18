Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после матча десятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
«Хочу поблагодарить своих ребят за подход к матчу. Нам нужно было обрести уверенность в своих силах. Также было важно, чтобы вернулись травмированные игроки.
Жаль, что мы не реализовали много своих моментов. Мы должны были забивать больше и закрывать игру раньше. У нас было очень много возможностей для этого. Будем работать над этим и улучшать свою реализацию», – сказал испанец.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- «Локомотив» занимает 12-е место.
- РПЛ уходит на 2-недельную паузу.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»