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    Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после матча десятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

    «Хочу поблагодарить своих ребят за подход к матчу. Нам нужно было обрести уверенность в своих силах. Также было важно, чтобы вернулись травмированные игроки.

    Жаль, что мы не реализовали много своих моментов. Мы должны были забивать больше и закрывать игру раньше. У нас было очень много возможностей для этого. Будем работать над этим и улучшать свою реализацию», – сказал испанец.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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